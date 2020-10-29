Американец к Хэллоуину украсил участок «трупами». Получилось слишком реалистично (фото)



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Крыльцо художника выглядит как место жестокого убийства нескольких человек

Художник Стивен Новак из Далласа в преддверии Хеллоуина украсил свой участок декорациями, похожими на место жестокого убийства нескольких человек. «Окровавленные» манекены выглядят так реалистично, что соседи активно обращаются в полицию с просьбой проверить крыльцо Новака. Об этом сообщает Dallas Observer.

Для украшения своего участка Новак расположил там несколько кукол в человеческий рост: из головы первой торчит огромный кинжал, голову второй раздавило сейфом, третья лежит с бензопилой в спине, а четвертая оказалась в мусорном мешке. Все это залито почти 76 литрами искусственной крови.

«Шел сильный дождь и смывал кровь, поэтому я неутомимо поливал «тела» каждое утро в течение некоторого времени — к ужасу гуляющих с собаками и бегунов», — рассказывает Новак.

Несколько раз к его дому приезжала полиция. По словам художника, они навещали его в ответ на жалобы местных жителей, но от декораций правоохранители каждый раз оставались в восторге.

Сам Новак больше всего гордится тачкой с мусорными пакетами, в которых словно лежат расчлененные тела. «Мимо проходил ребенок и спросил, что с ними случилось. Я сказал, что они ели слишком много «Скиттлз», — говорит американец.

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