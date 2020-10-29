Как отличается реальная жизнь от картинок в Instagram: забавные фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Девушка из Швейцарии показывает разницу между постановкой и реальной фотографией

Хорошее освещение, грамотная композиция, выгодный ракурс, яркие, чистые цвета и немного фильтров — вот и все секреты идеального фото для самой пафосной соцсети Instagram. Каждый день там публикуются тысячи фотографий, одна лучше другой, ввергая миллионы людей в рефлексию и комплексы неполноценности.

Но, просматривая снимки улыбающихся людей с совершенным телом и счастливых путешественников, объехавших весь мир, надо помнить, что реальность отличается от картинок в соцсетях. Чтобы сообщить об этом всему миру как можно более наглядно, девушка из Швейцарии с ником the_truth_is_not_pretty создала свою страницу в Instagram, на которой показывает разницу между постановкой и реальной фотографией. Правда, критики подозревают, что она все равно обрабатывает обе фотографии. Давайте посмотрим.

Ранее «Скотч» сообщал об американской певице Майли Сайрус, которая описала встречу с НЛО после употребления наркотиков.

Сайрус заявила, что после инцидента ее трясло пять дней. Она не могла смотреть на небо, так как боялась возвращения НЛО. По словам артистки, ей даже удалось разглядеть существо, которое находилось внутри летающего объекта.