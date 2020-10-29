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    Курьез

    Приступ ностальгии: подборка фото, пропитанная атмосферой 90-х

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    Приступ ностальгии: подборка фото, пропитанная атмосферой 90-х

    «Хочется играть в приставку, разводить Yupi и собирать вкладыши от жвачки, а не вот это вот все», - комментируют фото пользователи сети

    Каждый ребенок и взрослый помнит девяностые по-разному: для кого-то это было время процветания, для других — голода и нищеты. Но как бы то ни было, любой заставший то время человек точно проникнется ностальгией и теплыми воспоминаниями при просмотре этих фотографий.

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    Приступ ностальгии: подборка фото, пропитанная атмосферой 90-х
    Приступ ностальгии: подборка фото, пропитанная атмосферой 90-х
    Приступ ностальгии: подборка фото, пропитанная атмосферой 90-х
    Приступ ностальгии: подборка фото, пропитанная атмосферой 90-х
    Приступ ностальгии: подборка фото, пропитанная атмосферой 90-х
    Приступ ностальгии: подборка фото, пропитанная атмосферой 90-х
    Приступ ностальгии: подборка фото, пропитанная атмосферой 90-х
    Приступ ностальгии: подборка фото, пропитанная атмосферой 90-х
    Приступ ностальгии: подборка фото, пропитанная атмосферой 90-х

    «Моя детская фотография выглядит как реклама Coca-Cola», «Мальчик играет в приставку», «Наружная реклама пейджера и небольшой рынок», «Мальчик зарабатывает, продавая газеты», «Модный парень того времени», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал об американской певице Майли Сайрус, которая описала встречу с НЛО после употребления наркотиков.

    Сайрус заявила, что после инцидента ее трясло пять дней. Она не могла смотреть на небо, так как боялась возвращения НЛО. По словам артистки, ей даже удалось разглядеть существо, которое находилось внутри летающего объекта.

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