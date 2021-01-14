Американец потерял пароль от Bitcoin-кошелька на $220 млн. Осталось только две попытки ввода

Всего на биткоин-кошельках остаются $140 миллиардов, принадлежащих тем, кто забыл пароли

Программист из Сан-Франциско Стефан Томас — владелец биткойнов, стоимость которых сейчас составляет $220 миллионов. Вот только воспользоваться ими он не может, потому что забыл пароль от кошелька. The New York Times рассказала истории нескольких людей, потерявших доступ к своим кошелькам с криптовалютой.

Биткойны Томас получил еще в 2011 году после того, как сделал короткий объясняющий ролик о криптовалюте. Увидевший его фанат биткойна решил отблагодарить программиста и подарил ему 7002 биткойна. Пароль от биткойн-кошелька Томас записал на бумаге, а ее, конечно же, потом потерял.

У программиста было десять попыток ввода пароля, и восемь из них он уже использовал. По словам Томаса, он ввел комбинации, к которым прибегает наиболее часто, однако все они оказались неверными. Теперь у него осталось только две попытки, и если он вновь введет неправильные комбинации, доступ к кошельку будет заблокирован.

По оценкам аналитиков, из существующих 18,5 млн биткойнов около 20% находятся на потерянных или другим образом заблокированных кошельках. В общей сумме это около $140 млрд по нынешнему курсу.

Еще один предприниматель из Барбадоса Габриэль Абед потерял около 800 биткойнов (примерно $25 миллионов) — из-за того, что коллега переформатировал ноутбук, где хранились пароли.

Стефан Томас же пока оставил попытки ввода паролей и ждет, когда будут изобретены новые способы возвращения доступа к биткойн-кошелькам. «Я сказал себе: «Пусть это останется в прошлом ради твоего собственного психического здоровья», — говорит он.