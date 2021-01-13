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    Курьез

    Как выглядели бы киногерои, если бы провели новогодние выходные на диване с тазиком оливье

    • Розсилка
    Как выглядели бы киногерои, если бы провели новогодние выходные на диване с тазиком оливье

    А как вы провели праздники?

    Новогодние выходные позади, но не для всех они прошли бесследно. Признавайтесь, как вы их провели? Возможно, вы посвятили время активному спорту: лыжи, сноутборд, катание на ватрушках? Или все же выбор пал на походы в гости и лежание на диване с тазиком оливье и просмотром любимых фильмов?

    Наверняка кто-то после праздников обнаружил у себя парочку прибавившихся кг. И мы решили посмотреть, что было бы с героями знаменитых фильмов и сериалов, если бы они провели 10 дней, доедая все, что осталось с новогоднего стола.

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    Как выглядели бы киногерои, если бы провели новогодние выходные на диване с тазиком оливье
    Как выглядели бы киногерои, если бы провели новогодние выходные на диване с тазиком оливье
    Как выглядели бы киногерои, если бы провели новогодние выходные на диване с тазиком оливье
    Как выглядели бы киногерои, если бы провели новогодние выходные на диване с тазиком оливье
    Как выглядели бы киногерои, если бы провели новогодние выходные на диване с тазиком оливье
    Как выглядели бы киногерои, если бы провели новогодние выходные на диване с тазиком оливье
    Как выглядели бы киногерои, если бы провели новогодние выходные на диване с тазиком оливье
    Как выглядели бы киногерои, если бы провели новогодние выходные на диване с тазиком оливье
    Как выглядели бы киногерои, если бы провели новогодние выходные на диване с тазиком оливье
    Как выглядели бы киногерои, если бы провели новогодние выходные на диване с тазиком оливье
    Как выглядели бы киногерои, если бы провели новогодние выходные на диване с тазиком оливье
    Как выглядели бы киногерои, если бы провели новогодние выходные на диване с тазиком оливье
    Как выглядели бы киногерои, если бы провели новогодние выходные на диване с тазиком оливье
    Как выглядели бы киногерои, если бы провели новогодние выходные на диване с тазиком оливье
    Как выглядели бы киногерои, если бы провели новогодние выходные на диване с тазиком оливье

    Ранее «Скотч» показывал впечатляющие фото немецкой пенсионерки, которая набила первое тату в 50 и потом не смогла остановиться.

    Все началось в 2015 году, когда Кирстен, проработавшая таксистом огромную часть жизни, решила сделать свою первую татуировку, чтобы «добавить немного цвета». С того момента одна маленькая наколка переросла в настоящую одержимость. Всего за пять лет тело женщины превратилось в холст, расписанный тату.

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    Теги: знаменитости курьез
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