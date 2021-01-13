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    Курьез

    Примеры креативной наружной рекламы, чьи создатели превзошли себя (фото)

    • Розсилка
    Примеры креативной наружной рекламы, чьи создатели превзошли себя (фото)

    Да пребудет с вами крутая реклама

    В последнее время наружная реклама сдает свои позиции, так как все больше рекламодателей предпочитают билбордам на улице баннеры в интернете. Именно поэтому подобные объявления должны быть яркими, запоминающимися и креативными.

    Мы собрали примеры шикарной наружной рекламы, которой хочется любоваться часами. Тот случай, когда дизайнеры и маркетологи превзошли себя!

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    Примеры креативной наружной рекламы, чьи создатели превзошли себя (фото)
    Примеры креативной наружной рекламы, чьи создатели превзошли себя (фото)
    Примеры креативной наружной рекламы, чьи создатели превзошли себя (фото)
    Примеры креативной наружной рекламы, чьи создатели превзошли себя (фото)
    Примеры креативной наружной рекламы, чьи создатели превзошли себя (фото)
    Примеры креативной наружной рекламы, чьи создатели превзошли себя (фото)
    Примеры креативной наружной рекламы, чьи создатели превзошли себя (фото)
    Примеры креативной наружной рекламы, чьи создатели превзошли себя (фото)
    Примеры креативной наружной рекламы, чьи создатели превзошли себя (фото)
    Примеры креативной наружной рекламы, чьи создатели превзошли себя (фото)
    Примеры креативной наружной рекламы, чьи создатели превзошли себя (фото)
    Примеры креативной наружной рекламы, чьи создатели превзошли себя (фото)

    Ранее «Скотч» показывал впечатляющие фото немецкой пенсионерки, которая набила первое тату в 50 и потом не смогла остановиться.

    Все началось в 2015 году, когда Кирстен, проработавшая таксистом огромную часть жизни, решила сделать свою первую татуировку, чтобы «добавить немного цвета». С того момента одна маленькая наколка переросла в настоящую одержимость. Всего за пять лет тело женщины превратилось в холст, расписанный тату.

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    Теги: фотография шутки курьез
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