Примеры креативной наружной рекламы, чьи создатели превзошли себя (фото)

Да пребудет с вами крутая реклама

В последнее время наружная реклама сдает свои позиции, так как все больше рекламодателей предпочитают билбордам на улице баннеры в интернете. Именно поэтому подобные объявления должны быть яркими, запоминающимися и креативными.

Мы собрали примеры шикарной наружной рекламы, которой хочется любоваться часами. Тот случай, когда дизайнеры и маркетологи превзошли себя!

Ранее «Скотч» показывал впечатляющие фото немецкой пенсионерки, которая набила первое тату в 50 и потом не смогла остановиться.

Все началось в 2015 году, когда Кирстен, проработавшая таксистом огромную часть жизни, решила сделать свою первую татуировку, чтобы «добавить немного цвета». С того момента одна маленькая наколка переросла в настоящую одержимость. Всего за пять лет тело женщины превратилось в холст, расписанный тату.