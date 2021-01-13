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    Курьез

    Супергерой из Marvel рассказал, как его избил Уилл Смит

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    Звезда киновселенной Marvel Энтони Маки - Супергерой из Marvel рассказал, как его избил Уилл Смит
    Звезда киновселенной Marvel Энтони Маки

    Знакомство с более известным актером закончилось для Энтони Маки весьма болезненно

    Звезда киновселенной Marvel Энтони Маки рассказал забавную историю, как получил по лицу от Уилла Смита. Произошло это на 50-летии последнего, которое тот отмечал в Будапеште, в перерыве между съемками фильма «Гемини».

    «Моя пиарщица позвонила мне и говорит: «У Уилла Смита вечеринка по случаю дня рождения в Будапеште. Хочешь подарить ему торт?» И я такой: «Черт возьми, да. Это же Уилл Смит! Конечно!» — вспомнил Энтони в эфире радио SiriusXM.

    В тот вечер для Смита был устроен целый концерт. В какой-то момент на сцене появился волнующийся Маки с тортом. Именинник поздоровался с ним издалека, назвав гостя по имени, чем еще больше смутил его.

    «Не знаю, что я пытался сделать, наверное, я пытался обнять его, а он подумал, что я хочу «дать пять». В итоге он попытался стукнуться руками и со всей силы заехал мне в челюсть справа», — рассказал Маки.

    Конечно же, Смит сразу извинился за это недоразумение. «Побитый» рассказал, что у известного актера оказался довольно крепкий удар  правой — не зря же он играл Мухаммеда Али в фильме 2001 года. В конце разговора Маки пошутил, что он как будто получил по лицу от легендарного боксера.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Энтони Хопкинс отметил 45-летие трезвости. Актер признался, что его жизнь катилась под откос, и рассказал, что напился практически до смерти.

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    Теги: кино актер курьез
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