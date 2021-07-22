Американка сделала рентген и узнала, что сильно отличается от других людей

Результаты обследования оказались совершенно неожиданными

19-летняя Клэр Мак из Чикаго (США) два с половиной месяца страдала от непрекращающегося кашля, но пыталась лечиться самостоятельно: полоскала горло, пила сиропы от кашля и т. д.

В конце июня девушке пришлось поехать в больницу, чтобы поставить прививку от столбняка, поскольку она случайно порезалась колючей проволокой. Тогда Клэр решила заодно проверить и свой кашель.

Врач сказал американке, что, скорее всего, у нее какая-то легочная инфекция, и отправил на рентген грудной клетки. Результаты обследования оказались совершенно неожиданными: Клэр узнала, что ее сердце расположено не слева, как у большинства других людей, а справа. Когда доктор сообщил девушке эту новость, она подумала, что он просто шутит, пишет The Mirror.

«Врач объяснил, что это называется декстрокардией, и что я должна сообщить о своем состоянии моему лечащему врачу. Когда я услышала об этом, я все время повторяла: «Вы это серьезно?» Я была просто в шоке и не понимала, почему я узнала об этом только в 19 лет», — рассказала Клэр.

Декстрокардия — это чрезвычайно редкая аномалия развития, при которой большая часть сердца расположена с правой стороны груди. С таким расположением сердца рождается менее одного процента людей, и обычно это состояние не опасно для жизни.

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