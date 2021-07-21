Курьезные фото горе-работников, чьи ошибки обошлись компаниям в миллионы долларов

«Когда вы живете в Норвегии и забываете закрыть окно в офисе»

Неудачи и несчастные случаи неизбежны — они неотъемлемая часть нашей жизни. Однако некоторые незначительные ошибки мы забываем спустя пару минут, а другие прокручиваем в голове, когда не можем заснуть.

Но не переживайте: какими бы провальными ни были ваши жизненные решения, они точно не сравнятся с фейлами людей из нашего материала. Тот случай, когда ошибка одного человека влетела компании в копеечку.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями.

В комментариях поклонники стали обсуждать, смогли бы они гулять по такой жаре в сапогах. Не обошлось и без комплиментов для артистки.