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    Курьезные фото горе-работников, чьи ошибки обошлись компаниям в миллионы долларов

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    Курьезные фото горе-работников, чьи ошибки обошлись компаниям в миллионы долларов

    «Когда вы живете в Норвегии и забываете закрыть окно в офисе»

    Неудачи и несчастные случаи неизбежны — они неотъемлемая часть нашей жизни. Однако некоторые незначительные ошибки мы забываем спустя пару минут, а другие прокручиваем в голове, когда не можем заснуть.

    Но не переживайте: какими бы провальными ни были ваши жизненные решения, они точно не сравнятся с фейлами людей из нашего материала. Тот случай, когда ошибка одного человека влетела компании в копеечку.

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    Построили мост, а со временем ветер изменил направление реки.
    Когда вы живете в Норвегии и забываете закрыть окно в офисе.
    Курьезные фото горе-работников, чьи ошибки обошлись компаниям в миллионы долларов
    Это же надо было так неудачно приземлиться.
    Стена из мониторов за 300 тысяч долларов… рухнула словно домино.
    Когда забыл поставить на ручной тормоз.
    Курьезные фото горе-работников, чьи ошибки обошлись компаниям в миллионы долларов
    Утечка 50 000 литров вина на испанском заводе.
    Корабль решил «вздремнуть» и утянул с собой более четырех тысяч автомобилей.
    Сгоревший ангар с раритетными автомобилями. Мужчинам со слабой психикой не смотреть.
    Курьезные фото горе-работников, чьи ошибки обошлись компаниям в миллионы долларов
    Одно неловкое движение, и фигурка LEGO за 15 тысяч долларов уничтожена.
    Фото на память перед увольнением.
    «Есть подозрение, что меня сегодня уволят».

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями.

    В комментариях поклонники стали обсуждать, смогли бы они гулять по такой жаре в сапогах. Не обошлось и без комплиментов для артистки.

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    Теги: шутки курьез
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    Курьезные фото горе-работников, чьи ошибки обошлись компаниям в миллионы долларов