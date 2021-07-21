У этих беременных девушек все прекрасно с чувством юмора. Курьезные фото

«Из-за живота не могу накрасить ногти. Попросила мужа»

Со стороны беременность кажется довольно веселым жизненным этапом. Однако будни будущих мамочек никак не назовешь сладкими и беззаботными: перепады настроения, шалящие гормоны, боли в пояснице... и так до бесконечности.

К счастью, невзгоды никак не отразились на чувстве юмора девушек из нашей подборки, которая точно поднимет вам настроение.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями.

В комментариях поклонники стали обсуждать, смогли бы они гулять по такой жаре в сапогах. Не обошлось и без комплиментов для артистки.