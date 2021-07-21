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    У этих беременных девушек все прекрасно с чувством юмора. Курьезные фото

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    У этих беременных девушек все прекрасно с чувством юмора. Курьезные фото

    «Из-за живота не могу накрасить ногти. Попросила мужа»

    Со стороны беременность кажется довольно веселым жизненным этапом. Однако будни будущих мамочек никак не назовешь сладкими и беззаботными: перепады настроения, шалящие гормоны, боли в пояснице... и так до бесконечности.

    К счастью, невзгоды никак не отразились на чувстве юмора девушек из нашей подборки, которая точно поднимет вам настроение.

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    «Из-за живота не могу накрасить ногти на ногах. Попросила мужа».
    «Мой муж запечатлел, как я в тайне от детей поглощаю мороженое в ванной комнате прямо из упаковки. Шла 29-я неделя беременности».
    «Сначала входит он, а потом уже я».
    «Жена отправилась за продуктами для ужина. Вот с чем она вернулась».
    «Весь день искала ключи. Начинаю переживать за судьбу ребенка».
    Когда практикуешь пеленание, в расход идут даже питомцы.
    «Беременная супруга запросила блинчики в час ночи. Не смог ей отказать».
    «Когда беременность позволяет без особых усилий косплеить супергероев».
    Когда беременность точно не влияет на твое чувство юмора.
    «Это все, что нужно знать о том, как протекает моя беременность».
    «Написал своей беременной жене, чтобы узнать, как она себя чувствует. В ответ получил это фото».
    Подарок от мужа на случай, если слишком бесцеремонные родственники начнут ко мне приставать. Надпись на флаконе «не трогать».
    Вы когда-нибудь чувствовали себя курицей?

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями.

    В комментариях поклонники стали обсуждать, смогли бы они гулять по такой жаре в сапогах. Не обошлось и без комплиментов для артистки.

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    Теги: шутки курьез
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    У этих беременных девушек все прекрасно с чувством юмора. Курьезные фото