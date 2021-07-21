Онлайн-конфуз. Мужчина забыл выключить камеру на собеседовании и опозорился

Рассказчик решил, что исправить сложившуюся ситуацию невозможно

Пользователь Reddit под ником plsletmedrivedaboat поделился историей о том, как опозорился перед потенциальным работодателем во время онлайн-собеседования. Причиной его провала оказалась невыключенная камера.

Мужчина рассказал, что нашел в сети вакансию, которая его заинтересовала, и отправил отклик. Компания в ответ на это прислала герою истории ссылку на видеособеседование. «Это было не обычное собеседование по Zoom. Я должен был записать ответы на видео и отправить им», — объяснил он.

После того, как работа над роликом завершилась, соискателю нужно было письменно ответить на несколько вопросов. Автор поста решил, что запись прекратилась, поэтому решил употребить марихуану. Когда наркотик уже был в его руках, мужчина заметил, что индикаторы записи видео и аудио продолжают гореть.

Рассказчик решил, что исправить сложившуюся ситуацию невозможно. «Лучшее, что я мог сделать — просто убрать наркотик из кадра и продолжать так, будто ничего не случилось», — поделился он.

Автор поста заключил, что вряд ли получит работу, и добавил, что не сильно переживает из-за случившегося. В комментариях на Reddit многие поддержали его и поделились историями своих неудачных собеседований.

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В комментариях поклонники стали обсуждать, смогли бы они гулять по такой жаре в сапогах. Не обошлось и без комплиментов для артистки.