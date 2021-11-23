Анонсирован финальный сезон «Острых козырьков»

BBC озвучил сроки выхода сериала

На официальной странице Peaky Blinders в Twitter опубликовано 10-секундное видео, анонсирующее шестой, финальный сезон «Острых козырьков». В ролике Киллиан Мерфи шагает по брусчатке в своем фирменном образе и с чемоданом в руке. Судя по подписи публикации, шоу выйдет на экраны в начале 2022 года.

Режиссер сериала «Острые козырьки» Энтони Бирн подогрел интригу, опубликовав в своем Instagram такое же видео, как и в Twitter, но в своей публикации написал:

«Мы придем за тобой раньше, чем ты думаешь».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anthony Byrne (@antobyrne75)

Судя по всему, ждать шоу осталось недолго. Предполагается, что оно выйдет на экраны до начала марта следующего года.

Напомним, за шестым сезоном «Острых козырьков» последует полнометражный фильм, который завершит историю. В проекте примут участие Киллиан Мерфи, Том Харди, Джо Коул, Софи Рандл и не только. При этом, создатели проекта пока не уточняют, как из проекта будет исключена Хелен МакКрори, в апреле этого года скончавшаяся от рака. В сериале она сыграла Полли Грэй.

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