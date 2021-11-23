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    Анонсирован финальный сезон «Острых козырьков»

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    Анонсирован финальный сезон «Острых козырьков»

    BBC озвучил сроки выхода сериала

    На официальной странице Peaky Blinders в Twitter опубликовано 10-секундное видео, анонсирующее шестой, финальный сезон «Острых козырьков». В ролике Киллиан Мерфи шагает по брусчатке в своем фирменном образе и с чемоданом в руке. Судя по подписи публикации, шоу выйдет на экраны в начале 2022 года.

    Режиссер сериала «Острые козырьки» Энтони Бирн подогрел интригу, опубликовав в своем Instagram такое же видео, как и в Twitter, но в своей публикации написал:

    «Мы придем за тобой раньше, чем ты думаешь».

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    Публикация от Anthony Byrne (@antobyrne75)

    Судя по всему, ждать шоу осталось недолго. Предполагается, что оно выйдет на экраны до начала марта следующего года.

    Напомним, за шестым сезоном «Острых козырьков» последует полнометражный фильм, который завершит историю. В проекте примут участие Киллиан Мерфи, Том Харди, Джо Коул, Софи Рандл и не только. При этом, создатели проекта пока не уточняют, как из проекта будет исключена Хелен МакКрори, в апреле этого года скончавшаяся от рака. В сериале она сыграла Полли Грэй.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Андрей Данилко публично залез за пазуху Оле Поляковой.

    Данилко решил проверить декольте певицы после того, как она вернулась со сцены, где выступал участник под маской Поросенка, обратно на свое место – за стол звездных детективов.

    «У тебя в сисях метафан. Ты не боишься?» – заявил Данилко, после чего полез к Поляковой в декольте и начал что-то оттуда вынимать.

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    Теги: кино Сериал
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    Анонсирован финальный сезон «Острых козырьков»