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    «Рокки 4». Сильвестр Сталлоне едва не погиб на съемках

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    Актер Сильвестр Сталлоне - «Рокки 4». Сильвестр Сталлоне едва не погиб на съемках
    Актер Сильвестр Сталлоне

    Актер четыре дня пролежал в больнице

    Состоялась мировая премьера режиссерской версии «Рокки 4», вместе с которой вышел документальный фильм о фильме. Сильвестр Сталлоне сделал жуткое признание об инциденте на съемках картины.

    По словам Слая, Дольф Лундгрен во время боя немного переборщил, но сперва проблем не было. Сталлоне резко стало плохо спустя несколько часов.

    «Дольф буквально измельчил меня. И я не почувствовал этого в тот момент, а ночью мне показалось, что мое сердце раздувается. Мое давление подскочило, и я уже был готов говорить с ангелами. Все, что я помню потом: я в вертолете, потом в реанимации. Пролежал в больнице четыре дня», – рассказывает актер.

    Ранее Оля Полякова рассказала, как из мужа-миллионера сделала просто хорошего человека.

    Так, супруг артистки занимался крупными финансовыми операциями, которые приносили ему огромные деньги. Как Вадим, так и его избранница красиво тратили миллионы, потому что он не жалел средства ни на дорогие подарки для жены, ни на ее сольную карьеру.

    «У меня был дождь из Birkin, бриллиантов и домов, я выходила замуж за очень состоятельного мужчину. И, конечно, тратила его деньги с удовольствием и очень талантливо», – вспомнила певица

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    Теги: знаменитости кино шоу-бизнес
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    «Рокки 4». Сильвестр Сталлоне едва не погиб на съемках