Jerry Heil изобретает арифметику любви в новом клипе

Звезда находится в поисках формулы настоящей любви

Накануне Дня святого Валентина Jerry Heil выпустила песню #Арифметика_Кохання. Этот сингл - первая ласточка с нового мини альбома певицы «Личное». EP удивит всех неожиданной откровенностью: такую Jerry Heil еще не знал и не видел никто.

Яна Шемаева рассказывает, что на написание песни ее вдохновила книга, которую она так и не прочитала. Ей посоветовали «Математику любви» - в этой книге речь идет о теории, согласно которой можно вычислить, когда в твоей жизни появится «твой человек», любовь всей жизни. Надо всего лишь «пережить» определенное количество свиданий и партнеров. По словам Яны, она сначала отрицала такую идею, но в конце концов размышления на эту тему привели к интересным выводам. И вдохновили на создание песни и определенной «формулы любви».

«Сами отношения - еще и арифметика! Балансировать между «быть собой» и действительно порой заранее продумать действия, чтобы не наломать дров. И главное: единое целое образуется из двух полноценных единиц! В любви 1 + 1 = 1», - говорит Jerry Heil.

Ранее «Скотч» рассказывал о знаменитой модели плюс-сайз Эшли Грэм, которая занимается незащищенным сексом ради эксперимента.

По словам модели, она готова прямо сейчас забеременеть второй раз, однако поскольку она продолжает кормить сына грудью, то это маловероятно.