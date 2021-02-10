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    Шоу-биз

    Модель плюс-сайз призналась, что занимается незащищенным сексом ради эксперимента (фото)

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    Известная американская plus-size модель Эшли Грэм&nbsp; - Модель плюс-сайз призналась, что занимается незащищенным сексом ради эксперимента (фото)
    Известная американская plus-size модель Эшли Грэм 
    instagram.com/ashleygraham/

    По словам звезды, они с мужем уже даже попытались зачать второго ребенка

    Известная американская plus-size модель Эшли Грэм заявила, что готова родить снова. Так, звезда в новом интервью изданию WSJ.Magazine, героиней которого она стала, рассказала о том, что она была бы рада продолжить увеличение своей семьи с мужем Джастином Эрвином.

    По словам модели, она готова прямо сейчас забеременеть второй раз, однако поскольку она продолжает кормить сына грудью, то это маловероятно.

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    Модель плюс-сайз призналась, что занимается незащищенным сексом ради эксперимента (фото)
    Модель плюс-сайз призналась, что занимается незащищенным сексом ради эксперимента (фото)
    Модель плюс-сайз призналась, что занимается незащищенным сексом ради эксперимента (фото)
    Модель плюс-сайз призналась, что занимается незащищенным сексом ради эксперимента (фото)
    Модель плюс-сайз призналась, что занимается незащищенным сексом ради эксперимента (фото)
    Модель плюс-сайз призналась, что занимается незащищенным сексом ради эксперимента (фото)
    instagram.com/ashleygraham/

    «Я бы забеременела вчера, если бы могла», - заявила Эшли.

    Модель добавила, что они с мужем уже даже попытались зачать второго ребенка.

    Заметим, Эшли Грэм и Джастин Эрвин, которые поженились еще в 2010 году, встретили своего первого ребенка 18 января 2020 — всего за два месяца до того, как пандемия коронавируса действительно охватила Соединенные Штаты. Размышляя о прошлом годе, модель также рассказала, как материнство и пандемия повлияли на его личность.

    Ранее «Скотч» сообщал, что  Американский рэпер имплантировал в лоб камень за $24 миллиона.

    «Красота — это боль», — подписал публикацию хип-хоп-исполнитель. Речь идет о розовом бриллианте весом десять карат. По словам 26-летнего рэпера, он увидел драгоценность в 2017 году и тогда же решил приобрести ее. На такую покупку ему пришлось копить четыре года.

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    Теги: знаменитости модель самые сексуальные шоу-бизнес
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