Модель плюс-сайз призналась, что занимается незащищенным сексом ради эксперимента (фото)

По словам звезды, они с мужем уже даже попытались зачать второго ребенка

Известная американская plus-size модель Эшли Грэм заявила, что готова родить снова. Так, звезда в новом интервью изданию WSJ.Magazine, героиней которого она стала, рассказала о том, что она была бы рада продолжить увеличение своей семьи с мужем Джастином Эрвином.

По словам модели, она готова прямо сейчас забеременеть второй раз, однако поскольку она продолжает кормить сына грудью, то это маловероятно.

«Я бы забеременела вчера, если бы могла», - заявила Эшли.

Модель добавила, что они с мужем уже даже попытались зачать второго ребенка.

Заметим, Эшли Грэм и Джастин Эрвин, которые поженились еще в 2010 году, встретили своего первого ребенка 18 января 2020 — всего за два месяца до того, как пандемия коронавируса действительно охватила Соединенные Штаты. Размышляя о прошлом годе, модель также рассказала, как материнство и пандемия повлияли на его личность.

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