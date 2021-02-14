«Это перебор». Полуобнаженная мать Наташи Королевой шокировала фанатов (фото)

На днях маме певицы Наташи Королевой, заслуженной артистке Украины Людмиле Порывай, исполнилось 75 лет

Певица обнародовала искреннее поздравление. «Мамуля! Ты у нас звезда! Ты уникальная и неповторимая! Ты молодая и озорная! Ты профессионал с большой буквы, педагог и наставник! По всему миру твои студенты создали уникальные творческие коллективы! Ты умеешь вдохновлять и заряжать особой творческой энергией! Люблю тебя! С юбилеем! Только здоровья!» — пожелала исполнительница хита «Желтые тюльпаны».

Наташа также показала впечатляющие кадры. На праздничном фото Людмила Ивановна предстала в розовом платье-пачке с обнаженными плечами. Артистка подвела яркие стрелки, накрасила губы алой помадой и украсила прическу изящной короной. Порывай улыбалась, прижимая к себе букет из белых и красных роз.

Смелый эксперимент со стилем мамы Наташи Королевой шокировал поклонников поп-звезды. Многие сочли, что Людмила Ивановна оделась не по возрасту и выглядит вульгарно.

«Здоровья, конечно, и всех благ вашей маме. Но это какой-то фильм ужасов», «Как Наташа могла такое допустить?», «Сразу подумала, что это Борис Моисеев», «Перебор для женщины в 70 лет. Открытые плечи, красные волосы, корона. Как говорил Александр Васильев: розовый, как в данном случае, – только для девочек до 12 лет», «Даже при моей лояльности и толерантности это перебор!», «Когда тебе сто лет, а тебе мерещится, что пятнадцать», — раскритиковали образ Порывай пользователи.

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