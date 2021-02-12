Бужинская в белье и туфлях рассказала, что нужно дарить на День святого Валентина

Звезда очаровала красотой и аппетитной фигурой

Популярная украинская певица Екатерина Бужинская не перестает ошеломлять фанатов своими сексуальными образами.

Так, на этот раз артистка показала в фотоблоге соблазнительный лук. Звезда опубликовала фотографии, где появилась в черном боди с бретельками из бисера, чокером и с поясом на талии, а также в ярком красном плаще.

Наряд сильно подчеркнул пышную грудь исполнительницы и ее длинные, стройные ножки.

«День святого Валентина – один из самых любимых праздников для влюбленных. Когда приходит время выбирать сюрприз, стоит сделать акцент на более романтичных вещах или чтобы они оказались личными и дорогими для адресата. Вы уже готовите подарки? А что бы вам хотелось получить в подарок?», - написала артистка.

Пользователи оценили и роскошный образ кумира, и ее аппетитные формы.

Ранее «Скотч» рассказывал о знаменитой модели плюс-сайз Эшли Грэм, которая занимается незащищенным сексом ради эксперимента.

По словам модели, она готова прямо сейчас забеременеть второй раз, однако поскольку она продолжает кормить сына грудью, то это маловероятно.