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    Шоу-биз

    Бужинская в белье и туфлях рассказала, что нужно дарить на День святого Валентина

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    <p>Певица Бужинская засветила пышную грудь и длинные ножки</p> <div></div> - Бужинская в белье и туфлях рассказала, что нужно дарить на День святого Валентина

    Певица Бужинская засветила пышную грудь и длинные ножки

    instagram.com/buzhynska/

    Звезда очаровала красотой и аппетитной фигурой

    Популярная украинская певица Екатерина Бужинская не перестает ошеломлять фанатов своими сексуальными образами.

    Так, на этот раз артистка показала в фотоблоге соблазнительный лук. Звезда опубликовала фотографии, где появилась в черном боди с бретельками из бисера, чокером и с поясом на талии, а также в ярком красном плаще.

    Наряд сильно подчеркнул пышную грудь исполнительницы и ее длинные, стройные ножки.

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    Бужинская в белье и туфлях рассказала, что нужно дарить на День святого Валентина
    Бужинская в белье и туфлях рассказала, что нужно дарить на День святого Валентина
    instagram.com/buzhynska/

    «День святого Валентина – один из самых любимых праздников для влюбленных. Когда приходит время выбирать сюрприз, стоит сделать акцент на более романтичных вещах или чтобы они оказались личными и дорогими для адресата. Вы уже готовите подарки? А что бы вам хотелось получить в подарок?», - написала артистка.

    Пользователи оценили и роскошный образ кумира, и ее аппетитные формы.

    Ранее «Скотч» рассказывал о знаменитой модели плюс-сайз Эшли Грэм, которая занимается незащищенным сексом ради эксперимента.

    По словам модели, она готова прямо сейчас забеременеть второй раз, однако поскольку она продолжает кормить сына грудью, то это маловероятно.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес
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