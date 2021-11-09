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    Эти пушистые продавцы легко сделают полную кассу, только пусти их в магазин (фото)

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    Эти пушистые продавцы легко сделают полную кассу, только пусти их в магазин (фото)

    Подборка курьезных фото

    Кошка – не собака, ее не выдрессируешь и не заставишь находиться там, где ей не нравится. И поэтому если люди видят кошечку в витрине магазина или сидящую возле кассы, они сразу понимают, что тут хорошо.

    Приятная, дружелюбная атмосфера, вежливый коллектив, да с финансовой стороны порядок, раз котику на еду хватает. Словом, торговая точка достойна всяческих похвал, можно приступать к шоппингу! Так что сами видите, без котиков торговля никак не идет.

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    Эти пушистые продавцы легко сделают полную кассу, только пусти их в магазин (фото)
    Эти пушистые продавцы легко сделают полную кассу, только пусти их в магазин (фото)
    Эти пушистые продавцы легко сделают полную кассу, только пусти их в магазин (фото)
    Эти пушистые продавцы легко сделают полную кассу, только пусти их в магазин (фото)
    Эти пушистые продавцы легко сделают полную кассу, только пусти их в магазин (фото)
    Эти пушистые продавцы легко сделают полную кассу, только пусти их в магазин (фото)
    Эти пушистые продавцы легко сделают полную кассу, только пусти их в магазин (фото)
    Эти пушистые продавцы легко сделают полную кассу, только пусти их в магазин (фото)
    Эти пушистые продавцы легко сделают полную кассу, только пусти их в магазин (фото)
    Эти пушистые продавцы легко сделают полную кассу, только пусти их в магазин (фото)
    Эти пушистые продавцы легко сделают полную кассу, только пусти их в магазин (фото)
    Эти пушистые продавцы легко сделают полную кассу, только пусти их в магазин (фото)
    Эти пушистые продавцы легко сделают полную кассу, только пусти их в магазин (фото)
    Эти пушистые продавцы легко сделают полную кассу, только пусти их в магазин (фото)
    Эти пушистые продавцы легко сделают полную кассу, только пусти их в магазин (фото)
    Эти пушистые продавцы легко сделают полную кассу, только пусти их в магазин (фото)
    Эти пушистые продавцы легко сделают полную кассу, только пусти их в магазин (фото)
    Эти пушистые продавцы легко сделают полную кассу, только пусти их в магазин (фото)
    Эти пушистые продавцы легко сделают полную кассу, только пусти их в магазин (фото)
    Эти пушистые продавцы легко сделают полную кассу, только пусти их в магазин (фото)

    Ранее блогерша Стужук в бикини похвасталась ягодицами и призналась, что больше ничего не умеет.

    На кадрах 26-летняя Соня позирует на пляже в желтом бикини. Она показала пышные ягодицы с пикантного ракурса.

    «По старой доброй традиции. Просто больше ничего не умею, кроме как жопу фоткать и греть! Сорян. Вульгарно или эстетично?» – прокомментировала снимок Стужук.

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    Теги: шутки кот курьез
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    Эти пушистые продавцы легко сделают полную кассу, только пусти их в магазин (фото)