Эти пушистые продавцы легко сделают полную кассу, только пусти их в магазин (фото)

Подборка курьезных фото

Кошка – не собака, ее не выдрессируешь и не заставишь находиться там, где ей не нравится. И поэтому если люди видят кошечку в витрине магазина или сидящую возле кассы, они сразу понимают, что тут хорошо.

Приятная, дружелюбная атмосфера, вежливый коллектив, да с финансовой стороны порядок, раз котику на еду хватает. Словом, торговая точка достойна всяческих похвал, можно приступать к шоппингу! Так что сами видите, без котиков торговля никак не идет.

Ранее блогерша Стужук в бикини похвасталась ягодицами и призналась, что больше ничего не умеет.

На кадрах 26-летняя Соня позирует на пляже в желтом бикини. Она показала пышные ягодицы с пикантного ракурса.

«По старой доброй традиции. Просто больше ничего не умею, кроме как жопу фоткать и греть! Сорян. Вульгарно или эстетично?» – прокомментировала снимок Стужук.