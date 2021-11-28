  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Что может произойти, когда за дело берутся мастера с девизом «тяп-ляп и готово» (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Что может произойти, когда за дело берутся мастера с девизом «тяп-ляп и готово» (фото)

    Подборка курьезных фото

    Как думаете, какими качествами должен обладать человек, чтобы успешно справляться с делами? Наверняка ему неплохо бы быть ответственным, аккуратным и подходить ко всему с максимальным старанием…

    Но, как оказывается, встречаются такие люди не так уж часто! А вот на любителей сделать всё кое-как легко наткнуться в любой сфере, от маникюра и до приготовления дорогих салатов. И вот, что происходит в таких случаях.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    Что может произойти, когда за дело берутся мастера с девизом «тяп-ляп и готово» (фото)
    Что может произойти, когда за дело берутся мастера с девизом «тяп-ляп и готово» (фото)
    Что может произойти, когда за дело берутся мастера с девизом «тяп-ляп и готово» (фото)
    Что может произойти, когда за дело берутся мастера с девизом «тяп-ляп и готово» (фото)
    Что может произойти, когда за дело берутся мастера с девизом «тяп-ляп и готово» (фото)
    Что может произойти, когда за дело берутся мастера с девизом «тяп-ляп и готово» (фото)
    Что может произойти, когда за дело берутся мастера с девизом «тяп-ляп и готово» (фото)
    Что может произойти, когда за дело берутся мастера с девизом «тяп-ляп и готово» (фото)
    Что может произойти, когда за дело берутся мастера с девизом «тяп-ляп и готово» (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал, что Андрей Данилко публично залез за пазуху Оле Поляковой.

    Данилко решил проверить декольте певицы после того, как она вернулась со сцены, где выступал участник под маской Поросенка, обратно на свое место – за стол звездных детективов.

    «У тебя в сисях метафан. Ты не боишься?» – заявил Данилко, после чего полез к Поляковой в декольте и начал что-то оттуда вынимать.

    Читайте также: Дорофеева в прозрачном белье показала свои прелести крупным планом (фото)
    Теги: шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Что может произойти, когда за дело берутся мастера с девизом «тяп-ляп и готово» (фото)