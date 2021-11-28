Что может произойти, когда за дело берутся мастера с девизом «тяп-ляп и готово» (фото)

Подборка курьезных фото

Как думаете, какими качествами должен обладать человек, чтобы успешно справляться с делами? Наверняка ему неплохо бы быть ответственным, аккуратным и подходить ко всему с максимальным старанием…

Но, как оказывается, встречаются такие люди не так уж часто! А вот на любителей сделать всё кое-как легко наткнуться в любой сфере, от маникюра и до приготовления дорогих салатов. И вот, что происходит в таких случаях.

Ранее «Скотч» сообщал, что Андрей Данилко публично залез за пазуху Оле Поляковой.

Данилко решил проверить декольте певицы после того, как она вернулась со сцены, где выступал участник под маской Поросенка, обратно на свое место – за стол звездных детективов.

«У тебя в сисях метафан. Ты не боишься?» – заявил Данилко, после чего полез к Поляковой в декольте и начал что-то оттуда вынимать.