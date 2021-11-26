Стройные и с волосами. Звезды «Квартала 95» показали, как выглядели в молодости

Актеры сравнили себя в детстве и сейчас

Актеры студии «Квартал 95» устроили забавный фотопроект. Юмористы объединили в одном снимке себя взрослых и в детстве или молодости. Соответствующие фотографии появились на странице в Instagram студии.

В частности, к созданию подборки присоединились Елена Кравец, Евгений Кошевой, Юрий Ткач и Александр Пикалов. В кадре взрослые юмористы обнимают себя юных.

Ранее Евгений Кошевой провел экскурсию по своей роскошной квартире в Киеве.

Просторная трехкомнатная квартира в новом районе Киева исполнена в светлых тонах. В частности, в звездных апартаментах обустроена большая кухня-гостиная с современной техникой, а также стильным дизайном. Именно здесь звездное семейство проводит большую часть своего времени.

По словам Кошевого, утром в квартире царит тотальный хаос, поскольку Ксения должна собрать дочерей, собраться сама и выйти вовремя из квартиры по делам. А вот вечером в доме тишина и согласие: «Какое счастье, мы не делаем уроки дома».

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