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    Курьез

    Утро дало сразу понять этим бедолагам, что от этого денька не стоит ожидать ничего хорошего

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    Утро дало сразу понять этим бедолагам, что от этого денька не стоит ожидать ничего хорошего

    Подборка курьезных фото

    Как же приятно утром встать, испытать приступ бодрости, обрадоваться и зарядиться позитивом на весь день! Ага, конечно, размечтались. Половина планеты живет в условиях хронического недосыпа, поэтому утро обычно начинается с негатива – хочется еще поспать, а надо вставать.

    И горе тем, кто забудет проснуться, а так и начнет свой день в полусонном состоянии – проблем не избежать!

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    “Кровать сломалась прямо подо мной, во сне. Она куплена всего два месяца назад!”
    “Опаздывал на работу, хотел быстренько позавтракать”
    “Стоит ли говорить, что мой завтрак этим утром был особенным?”
    “Занятная находка с утра. Интересно, а как змея проникла в мою квартиру?”
    “Просыпаюсь утром и вижу на соседней подушке эту морду. Притом, что кошек у меня сроду не было.”
    “Кажется, многовато кофе кофемашина отсыпала. Мне надо взбодриться, но не настолько же!”
    Нет ничего лучше, чем в самом начале дня уронить на пол целую банку с блестками
    “Заднее стекло машины утром взяло и лопнуло мне назло. Теперь будут до зарплаты так ездить.”
    “Утром в офисе начинался обычный рабочий день, а потом случилось это”
    “Когда я понял, что это моя машина, по моему телу будто электрический импульс пробежал”
    “Сегодня утром обнаружил, что в моей машине отсутствует аккумулятор и срезаны клемы”
    “Иногда сложно проснуться без кофе, но сегодня получилось”
    “Вышел утром к машине и буквально потерял дар речи. Кто-то не справился с управлением, выскочил на тротуар и повредил часть здания и мою машину.”
    “Сегодня утром проснулся от звука бьющегося стекла”
    “Вчера утром олень решил протаранить мою машину, которую я купил два месяца назад”
    Бонус: “Это я так выгляжу утром в понедельник”
    Он ночью повредил 11 машин, а потом вот так припарковался

    Ранее «Скотч» сообщал, что Андрей Данилко публично залез за пазуху Оле Поляковой.

    Данилко решил проверить декольте певицы после того, как она вернулась со сцены, где выступал участник под маской Поросенка, обратно на свое место – за стол звездных детективов.

    «У тебя в сисях метафан. Ты не боишься?» – заявил Данилко, после чего полез к Поляковой в декольте и начал что-то оттуда вынимать.

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    Теги: шутки курьез
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    Утро дало сразу понять этим бедолагам, что от этого денька не стоит ожидать ничего хорошего