Утро дало сразу понять этим бедолагам, что от этого денька не стоит ожидать ничего хорошего

Подборка курьезных фото

Как же приятно утром встать, испытать приступ бодрости, обрадоваться и зарядиться позитивом на весь день! Ага, конечно, размечтались. Половина планеты живет в условиях хронического недосыпа, поэтому утро обычно начинается с негатива – хочется еще поспать, а надо вставать.

И горе тем, кто забудет проснуться, а так и начнет свой день в полусонном состоянии – проблем не избежать!

Ранее «Скотч» сообщал, что Андрей Данилко публично залез за пазуху Оле Поляковой.

Данилко решил проверить декольте певицы после того, как она вернулась со сцены, где выступал участник под маской Поросенка, обратно на свое место – за стол звездных детективов.

«У тебя в сисях метафан. Ты не боишься?» – заявил Данилко, после чего полез к Поляковой в декольте и начал что-то оттуда вынимать.