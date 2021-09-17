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    Что получается, когда архитектору дают возможность реализовать свою буйную фантазию (фото)

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    Что получается, когда архитектору дают возможность реализовать свою буйную фантазию (фото)

    А вы хотели бы жить в таких домах?

    Старые многоэтажки советского образца официально признаны идеалом в деле экономного и рационального создания жилья. Потому что их именно такими и делали, вынужденно наступив на горло собственной песне и отказавшись от красоты, и прочих архитектурных изысков.

    А что, если бы было наоборот? Если бы архитекторам позволили реализовать в бетоне, стали и стекле весь тот карнавал идей, который крутится у них в головах? Давайте посмотрим.

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    Что получается, когда архитектору дают возможность реализовать свою буйную фантазию (фото)
    Что получается, когда архитектору дают возможность реализовать свою буйную фантазию (фото)
    Что получается, когда архитектору дают возможность реализовать свою буйную фантазию (фото)
    Что получается, когда архитектору дают возможность реализовать свою буйную фантазию (фото)
    Что получается, когда архитектору дают возможность реализовать свою буйную фантазию (фото)
    Что получается, когда архитектору дают возможность реализовать свою буйную фантазию (фото)
    Что получается, когда архитектору дают возможность реализовать свою буйную фантазию (фото)
    Что получается, когда архитектору дают возможность реализовать свою буйную фантазию (фото)
    Что получается, когда архитектору дают возможность реализовать свою буйную фантазию (фото)
    Что получается, когда архитектору дают возможность реализовать свою буйную фантазию (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал, что Зибров впервые показал свой роскошный особняк под Киевом.

    Так, на территории дома у звезды есть озеро, бассейн и фонтан. Его исполнитель привез с Италии.

    Фишкой своего двора артист считает звездную аллею гортензий. Там высажены кусты от многих звезд украинского шоу-бизнеса.

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    Теги: шутки курьез
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    Что получается, когда архитектору дают возможность реализовать свою буйную фантазию (фото)