Что получается, когда архитектору дают возможность реализовать свою буйную фантазию (фото)

А вы хотели бы жить в таких домах?

Старые многоэтажки советского образца официально признаны идеалом в деле экономного и рационального создания жилья. Потому что их именно такими и делали, вынужденно наступив на горло собственной песне и отказавшись от красоты, и прочих архитектурных изысков.

А что, если бы было наоборот? Если бы архитекторам позволили реализовать в бетоне, стали и стекле весь тот карнавал идей, который крутится у них в головах? Давайте посмотрим.

Ранее «Скотч» сообщал, что Зибров впервые показал свой роскошный особняк под Киевом.

Так, на территории дома у звезды есть озеро, бассейн и фонтан. Его исполнитель привез с Италии.

Фишкой своего двора артист считает звездную аллею гортензий. Там высажены кусты от многих звезд украинского шоу-бизнеса.