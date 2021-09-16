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    Подборка обычных снимков, которые стали шедеврами благодаря мелкой детали

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    Подборка обычных снимков, которые стали шедеврами благодаря мелкой детали

    Случайные фото, где происходит что-то не совсем обычное

    Чтобы создать нечто выдающееся, необязательно стремиться к идеалу. Напротив, некоторая незавершенность, недосказанность, явные огрехи порой и выделяют произведение среди прочих.

    Как пример, случайные фото, где происходит что-то не совсем обычное. Или обычное, но в нестандартном исполнении. Или просто такие вещи, которые редко заметишь, а тем более успеешь сфотографировать.

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    Подборка обычных снимков, которые стали шедеврами благодаря мелкой детали
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    «Нужна трезвость, причем абсолютная. Все эти представления о звездах, море алкоголя и наркотиков – ложные, потому что любой допинг опустошит тебя», – отметила артистка.

    Также певица не представляет своей жизни без спорта. Ежедневно она просыпается на восходе солнца и посвящает утро тренировке.

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    Теги: фотография курьез
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    Подборка обычных снимков, которые стали шедеврами благодаря мелкой детали