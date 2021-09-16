Подборка обычных снимков, которые стали шедеврами благодаря мелкой детали

Случайные фото, где происходит что-то не совсем обычное

Чтобы создать нечто выдающееся, необязательно стремиться к идеалу. Напротив, некоторая незавершенность, недосказанность, явные огрехи порой и выделяют произведение среди прочих.

Как пример, случайные фото, где происходит что-то не совсем обычное. Или обычное, но в нестандартном исполнении. Или просто такие вещи, которые редко заметишь, а тем более успеешь сфотографировать.

Ранее «Скотч» сообщал, почему Тина Кароль бросила пить.

«Нужна трезвость, причем абсолютная. Все эти представления о звездах, море алкоголя и наркотиков – ложные, потому что любой допинг опустошит тебя», – отметила артистка.

Также певица не представляет своей жизни без спорта. Ежедневно она просыпается на восходе солнца и посвящает утро тренировке.