Подборка обычных снимков, которые стали шедеврами благодаря мелкой детали
Случайные фото, где происходит что-то не совсем обычное
Чтобы создать нечто выдающееся, необязательно стремиться к идеалу. Напротив, некоторая незавершенность, недосказанность, явные огрехи порой и выделяют произведение среди прочих.
Как пример, случайные фото, где происходит что-то не совсем обычное. Или обычное, но в нестандартном исполнении. Или просто такие вещи, которые редко заметишь, а тем более успеешь сфотографировать.
Ранее «Скотч» сообщал, почему Тина Кароль бросила пить.
«Нужна трезвость, причем абсолютная. Все эти представления о звездах, море алкоголя и наркотиков – ложные, потому что любой допинг опустошит тебя», – отметила артистка.
Также певица не представляет своей жизни без спорта. Ежедневно она просыпается на восходе солнца и посвящает утро тренировке.