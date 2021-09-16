Аваков в образе цветочной феи. Бывший министр опубликовал странное видео

В последнее время бывший глава МВД регулярно отмечается сообщениями в соцсетях, привлекающих большое внимание

Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опубликовал на своей странице в Instagram неожиданное видео. В коротком ролике бывший руководитель МВД, улыбаясь, смотрит на подписчиков из-под ветви куста, на котором красуется большая красный цветок.

«Я шипы и колючки превращаю на цветы!) Доброе утро Вам!», – подписал публикацию экс-чиновник.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Arsen Avakov (@arsenik78)

Читатели Авакова отреагировали на видеоролик точными комментариями.

«Вслед за факультетом тиктока Поплавского открывается министерство кринжа с министром Аваковым)», – прокомментировал публикацию один из пользователей соцсети.

«Давайте воду в вино, чего уж там!» – отметил другой.

Ранее «Скотч» сообщал, почему Тина Кароль бросила пить.

«Нужна трезвость, причем абсолютная. Все эти представления о звездах, море алкоголя и наркотиков – ложные, потому что любой допинг опустошит тебя», – отметила артистка.

Также певица не представляет своей жизни без спорта. Ежедневно она просыпается на восходе солнца и посвящает утро тренировке.