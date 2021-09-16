Когда люди явно переборщили с креативным мышлением. Курьезные фото

Тот момент, когда люди настолько увлеклись нестандартным мышлением, что просто диву даешься

Как говорят ученые, обычно все знают, что вот так сделать невозможно, но потом находится кто-то не самый умный, который этого еще не знает. И вот он-то, в своем незнании, и делает открытие!

То есть, мало быть семи пядей во лбу и цитировать энциклопедии, в первую очередь ценится нестандартное мышление и оригинальный взгляд на разные задачи в жизни.

«Если у тебя нет красивого вида из окна, его можно сделать. Современные технологии – это круто!», «Невеста настояла, чтобы кольца на свадьбе хранил её кот. Жених решил подстраховаться», «Самый лучший ответ на вопрос «Что завершилось в 1896-ом?», это «1895-ый»», «Не тратьте деньги, тратьте мозговые усилия для поиска альтернативных решений», «Вы знали, что есть кошачий корм со вкусом мыши? Ответственно заявляем, что где-то есть!», - шутят в комментариях пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, почему Тина Кароль бросила пить.

«Нужна трезвость, причем абсолютная. Все эти представления о звездах, море алкоголя и наркотиков – ложные, потому что любой допинг опустошит тебя», – отметила артистка.

Также певица не представляет своей жизни без спорта. Ежедневно она просыпается на восходе солнца и посвящает утро тренировке.