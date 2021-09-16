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    Когда люди явно переборщили с креативным мышлением. Курьезные фото

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    Когда люди явно переборщили с креативным мышлением. Курьезные фото

    Тот момент, когда люди настолько увлеклись нестандартным мышлением, что просто диву даешься

    Как говорят ученые, обычно все знают, что вот так сделать невозможно, но потом находится кто-то не самый умный, который этого еще не знает. И вот он-то, в своем незнании, и делает открытие!

    То есть, мало быть семи пядей во лбу и цитировать энциклопедии, в первую очередь ценится нестандартное мышление и оригинальный взгляд на разные задачи в жизни.

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    Самый лучший ответ на вопрос «Что завершилось в 1896-ом?», это «1895-ый»
    Не тратьте деньги, тратьте мозговые усилия для поиска альтернативных решений
    Если у тебя нет красивого вида из окна, его можно сделать. Современные технологии – это круто!
    Для такой техники нужно держать карман шире
    Вот вам и ответ, почему отделочные работы идут так медленно. Они тут развлекаются!
    Вы знали, что есть кошачий корм со вкусом мыши? Ответственно заявляем, что где-то есть!
    На каждый товар найдется свой покупатель, не так ли?
    С такой кепкой и прическу делать не надо
    Ребята занимаются спортом, что не так-то?
    Невеста настояла, чтобы кольца на свадьбе хранил её кот. Жених решил подстраховаться.
    “Поражаюсь изобретательности своего сына. И побаиваюсь.”
    Настоящему таланту и жир от пиццы сойдет за материал
    Когда люди явно переборщили с креативным мышлением. Курьезные фото
    Когда люди явно переборщили с креативным мышлением. Курьезные фото
    Когда люди явно переборщили с креативным мышлением. Курьезные фото
    Когда люди явно переборщили с креативным мышлением. Курьезные фото

    «Если у тебя нет красивого вида из окна, его можно сделать. Современные технологии – это круто!», «Невеста настояла, чтобы кольца на свадьбе хранил её кот. Жених решил подстраховаться», «Самый лучший ответ на вопрос «Что завершилось в 1896-ом?», это «1895-ый»», «Не тратьте деньги, тратьте мозговые усилия для поиска альтернативных решений», «Вы знали, что есть кошачий корм со вкусом мыши? Ответственно заявляем, что где-то есть!», - шутят в комментариях пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, почему Тина Кароль бросила пить.

    «Нужна трезвость, причем абсолютная. Все эти представления о звездах, море алкоголя и наркотиков – ложные, потому что любой допинг опустошит тебя», – отметила артистка.

    Также певица не представляет своей жизни без спорта. Ежедневно она просыпается на восходе солнца и посвящает утро тренировке.

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    Теги: шутки курьез
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    Когда люди явно переборщили с креативным мышлением. Курьезные фото