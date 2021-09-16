Маленькая Швейцария. Зибров впервые показал свой роскошный особняк под Киевом

Артист живет под Киевом

Украинский певец Павел Зибров впервые показал свой роскошный загородный особняк. Экскурсию исполнитель провел в программе «Звездный путь». Так, на территории дома у звезды есть озеро, бассейн и фонтан. Его исполнитель привез с Италии.

Фишкой своего двора артист считает звездную аллею гортензий. Там высажены кусты от многих звезд украинского шоу-бизнеса.

«У нас есть цветы от Билонижко, Таи Повалий, затем куст Аллы Кудлай, Юрия Рыбчинского, Петра Маги. Марина отвечает за эти кусты. Участок, где розы, мы называем Швейцарией. А моя ответственность — участок за воротами, за черным ходом. Я называю его деревней. Там ставок, черепаха у меня живет, там дикие утки, ужи, ежики, белки, живности. Там огород и сад», — рассказал Зибров.

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На территории поместья еще 4 сотки огорода и сад, где можно поесть свежих ягод. Так, певец сам выращивает малину, виноград, клубнику, крыжовник, голубику, яблоки, сливы-персики и груши. Также на огороде растут помидоры, огурцы, перец, кабачки и капуста.

«Марина на огород не ходит, я сюда не пускаю. Я из деревни Червоного. Меня мама приучила с детства, что нужно на огороде все сделать. У меня есть сторож Гена, мне помогает, иногда он сюда заходит», — добавил артист.

У Зиброва также есть баня и бильярд. Певец говорит, что именно здесь рождаются его новые хиты.

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«Нужна трезвость, причем абсолютная. Все эти представления о звездах, море алкоголя и наркотиков – ложные, потому что любой допинг опустошит тебя», – отметила артистка.

Также певица не представляет своей жизни без спорта. Ежедневно она просыпается на восходе солнца и посвящает утро тренировке.