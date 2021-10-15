Что произошло буквально за секунду до чего-то внезапного. Курьезные фото

Поймать на фото такой яркий момент – непростая задачка, но порой все же получается

Фотография для того и создана, чтобы мы могли запечатлеть яркие моменты нашей жизни — вот только иногда эти снимки оказываются совсем не такими, как ожидалось! Частенько выходит так, что именно в ту секунду, когда вы нажимаете кнопку, все вдруг идет не по плану: кому-то в голову летит мячик, стакан с напитком вдруг вываливается из рук…

А порой кто-то специально затевает какое-то коварство, и оно попадает в кадр. В итоге же мы можем увидеть фото из серии «за секунду до катастрофы». Например, такие.

Ранее «Скотч» сообщал, что под картиной Пикассо нашли изображение обнаженной женщины.

Эксперты выявили изображение с помощью рентгенофлуоресцентного анализа – этот метод позволяет разделить слои на полотне.

Затем нейросеть обучили воссоздавать работу мазками в стиле Пикассо, после чего произведение распечатали на холсте с помощью 3D-принтера.