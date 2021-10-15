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    Что произошло буквально за секунду до чего-то внезапного. Курьезные фото

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    Что произошло буквально за секунду до чего-то внезапного. Курьезные фото

    Поймать на фото такой яркий момент – непростая задачка, но порой все же получается

    Фотография для того и создана, чтобы мы могли запечатлеть яркие моменты нашей жизни — вот только иногда эти снимки оказываются совсем не такими, как ожидалось! Частенько выходит так, что именно в ту секунду, когда вы нажимаете кнопку, все вдруг идет не по плану: кому-то в голову летит мячик, стакан с напитком вдруг вываливается из рук…

    А порой кто-то специально затевает какое-то коварство, и оно попадает в кадр. В итоге же мы можем увидеть фото из серии «за секунду до катастрофы». Например, такие.

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    Что произошло буквально за секунду до чего-то внезапного. Курьезные фото
    Что произошло буквально за секунду до чего-то внезапного. Курьезные фото
    Что произошло буквально за секунду до чего-то внезапного. Курьезные фото
    Что произошло буквально за секунду до чего-то внезапного. Курьезные фото
    Что произошло буквально за секунду до чего-то внезапного. Курьезные фото
    Что произошло буквально за секунду до чего-то внезапного. Курьезные фото
    Что произошло буквально за секунду до чего-то внезапного. Курьезные фото
    Что произошло буквально за секунду до чего-то внезапного. Курьезные фото
    Что произошло буквально за секунду до чего-то внезапного. Курьезные фото
    Что произошло буквально за секунду до чего-то внезапного. Курьезные фото
    Что произошло буквально за секунду до чего-то внезапного. Курьезные фото

    Ранее «Скотч» сообщал, что под картиной Пикассо нашли изображение обнаженной женщины.

    Эксперты выявили изображение с помощью рентгенофлуоресцентного анализа – этот метод позволяет разделить слои на полотне.

    Затем нейросеть обучили воссоздавать работу мазками в стиле Пикассо, после чего произведение распечатали на холсте с помощью 3D-принтера.

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    Теги: шутки курьез
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    Что произошло буквально за секунду до чего-то внезапного. Курьезные фото