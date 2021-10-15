Эффектно, но как это кушать? Примеры слишком «креативной» подачи блюд
Подборка курьезных фото
Есть такая присказка, что мужчина никогда не наденет красивое, но неудобное, а женщина наоборот, никогда не будет ходить на людях в удобном, но некрасивом. Если применить данный тезис к ресторанному бизнесу то можно поделить всех людей на две категории.
Первые готовы прихлебывать любую еду, лишь бы сытно, много и недорого – типичный общепит. А вот вторые приходят в рестораны ради красоты, а остальное не важно. И вот про них сегодня и пойдет речь.
Ранее «Скотч» сообщал, что под картиной Пикассо нашли изображение обнаженной женщины.
Эксперты выявили изображение с помощью рентгенофлуоресцентного анализа – этот метод позволяет разделить слои на полотне.
Затем нейросеть обучили воссоздавать работу мазками в стиле Пикассо, после чего произведение распечатали на холсте с помощью 3D-принтера.