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    Эффектно, но как это кушать? Примеры слишком «креативной» подачи блюд

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    Эффектно, но как это кушать? Примеры слишком «креативной» подачи блюд

    Подборка курьезных фото

    Есть такая присказка, что мужчина никогда не наденет красивое, но неудобное, а женщина наоборот, никогда не будет ходить на людях в удобном, но некрасивом. Если применить данный тезис к ресторанному бизнесу то можно поделить всех людей на две категории.

    Первые готовы прихлебывать любую еду, лишь бы сытно, много и недорого – типичный общепит. А вот вторые приходят в рестораны ради красоты, а остальное не важно. И вот про них сегодня и пойдет речь.

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    Эффектно, но как это кушать? Примеры слишком «креативной» подачи блюд
    Эффектно, но как это кушать? Примеры слишком «креативной» подачи блюд
    Эффектно, но как это кушать? Примеры слишком «креативной» подачи блюд
    Эффектно, но как это кушать? Примеры слишком «креативной» подачи блюд
    Эффектно, но как это кушать? Примеры слишком «креативной» подачи блюд
    Эффектно, но как это кушать? Примеры слишком «креативной» подачи блюд
    Эффектно, но как это кушать? Примеры слишком «креативной» подачи блюд
    Эффектно, но как это кушать? Примеры слишком «креативной» подачи блюд
    Эффектно, но как это кушать? Примеры слишком «креативной» подачи блюд
    Эффектно, но как это кушать? Примеры слишком «креативной» подачи блюд
    Эффектно, но как это кушать? Примеры слишком «креативной» подачи блюд
    Эффектно, но как это кушать? Примеры слишком «креативной» подачи блюд
    Эффектно, но как это кушать? Примеры слишком «креативной» подачи блюд
    Эффектно, но как это кушать? Примеры слишком «креативной» подачи блюд
    Эффектно, но как это кушать? Примеры слишком «креативной» подачи блюд
    Эффектно, но как это кушать? Примеры слишком «креативной» подачи блюд

    Ранее «Скотч» сообщал, что под картиной Пикассо нашли изображение обнаженной женщины.

    Эксперты выявили изображение с помощью рентгенофлуоресцентного анализа – этот метод позволяет разделить слои на полотне.

    Затем нейросеть обучили воссоздавать работу мазками в стиле Пикассо, после чего произведение распечатали на холсте с помощью 3D-принтера.

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    Теги: шутки курьез
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    Эффектно, но как это кушать? Примеры слишком «креативной» подачи блюд