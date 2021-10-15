Когда мечтал об уединении и спокойствии, но не тут-то было

Подборка курьезных фото

Будучи по своей природе очень эффективными охотниками, кошки умело выслеживают добычу. Даже если нет такой необходимости, и вообще, речь идет о собственных хозяевах. А что? На них тоже можно и нужно охотиться, им же это нравится, только послушайте, как они кричат!

Долой одиночество и скуку, даешь веселье! А вообще, они просто развлекаются как могут, потому что мы им на самом деле не так много внимания уделяем.

Ранее «Скотч» сообщал, что под картиной Пикассо нашли изображение обнаженной женщины.

Эксперты выявили изображение с помощью рентгенофлуоресцентного анализа – этот метод позволяет разделить слои на полотне.

Затем нейросеть обучили воссоздавать работу мазками в стиле Пикассо, после чего произведение распечатали на холсте с помощью 3D-принтера.