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    Когда мечтал об уединении и спокойствии, но не тут-то было

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    Когда мечтал об уединении и спокойствии, но не тут-то было

    Подборка курьезных фото

    Будучи по своей природе очень эффективными охотниками, кошки умело выслеживают добычу. Даже если нет такой необходимости, и вообще, речь идет о собственных хозяевах. А что? На них тоже можно и нужно охотиться, им же это нравится, только послушайте, как они кричат!

    Долой одиночество и скуку, даешь веселье! А вообще, они просто развлекаются как могут, потому что мы им на самом деле не так много внимания уделяем.

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    Когда мечтал об уединении и спокойствии, но не тут-то было
    Когда мечтал об уединении и спокойствии, но не тут-то было
    Когда мечтал об уединении и спокойствии, но не тут-то было
    Когда мечтал об уединении и спокойствии, но не тут-то было
    Когда мечтал об уединении и спокойствии, но не тут-то было
    Когда мечтал об уединении и спокойствии, но не тут-то было
    Когда мечтал об уединении и спокойствии, но не тут-то было
    Когда мечтал об уединении и спокойствии, но не тут-то было
    Когда мечтал об уединении и спокойствии, но не тут-то было
    Когда мечтал об уединении и спокойствии, но не тут-то было
    Когда мечтал об уединении и спокойствии, но не тут-то было
    Когда мечтал об уединении и спокойствии, но не тут-то было
    Когда мечтал об уединении и спокойствии, но не тут-то было

    Ранее «Скотч» сообщал, что под картиной Пикассо нашли изображение обнаженной женщины.

    Эксперты выявили изображение с помощью рентгенофлуоресцентного анализа – этот метод позволяет разделить слои на полотне.

    Затем нейросеть обучили воссоздавать работу мазками в стиле Пикассо, после чего произведение распечатали на холсте с помощью 3D-принтера.

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    Теги: шутки курьез
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    Когда мечтал об уединении и спокойствии, но не тут-то было