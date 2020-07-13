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    Курьез

    Чудо оптической иллюзии. Люди пытаются угадать, какая зебра стоит впереди (фото)

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    Чудо оптической иллюзии. Люди пытаются угадать, какая зебра стоит впереди (фото)

    Спор вокруг зебр стал по истине масштабным

    Фотографии с оптической иллюзией всегда цепляют людей. Начинают разгораться нешуточные споры, отстаиваются свои точки зрения! И не удивительно, ведь как можно не поверить своим глазам?

    В прошлом году фотограф дикой природы из Индии по имени Сарош Лодхи отправился в Национальный заповедник Масаи-Мара, в Африке, который известен своими уникальными популяциями львов, леопардов, гепардов и слонов. Но внимание людей привлекла фотография Сароша, на которой изображён совсем иной представитель фауны.

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    7 июля фотограф разместил фотографию в Твиттере и предложил людям разгадать какая зебра на фотографии смотрит в объектив его камеры, левая или правая. Вопрос оказался не таким уж простым, и меньше чем за три дня фотография набрала полторы тысячи лайков и более 150 комментариев.

    После того, как Парвин разместил фото в сети, спор вокруг зебр стал по истине масштабным! За два дня его твит собрал 4 тысячи лайков и более 400 комментариев.

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