  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Курьез

    Как выглядят животные после визита к ветеринару: забавные фото

    • Розсилка
    Как выглядят животные после визита к ветеринару: забавные фото

    После визита к ветеринару на мордах животных можно наблюдать целый спектр разнообразных эмоций

    Давайте будем честными — кто из нас любит ходить по врачам? Вот и животные не в восторге. Когда приходит время посетить звериного эскулапа, наши питомцы пытаются спрятаться в доме, вцепиться когтями в автомобильное сиденье и стать невидимыми.

    После визита к ветеринару на мордах животных можно наблюдать целый спектр разнообразных эмоций. На одних фотографиях звери еще не отошли от действия наркоза и выглядят довольными сумасшедшими, на других — уже вступили в стадию «Я никогда вам этого не прощу!». Собрали для вас самые забавные снимки животных, которые только что побывали у ветеринара.

    1 з 22
    на весь екран згорнути
    Как выглядят животные после визита к ветеринару: забавные фото
    Как выглядят животные после визита к ветеринару: забавные фото
    Как выглядят животные после визита к ветеринару: забавные фото
    Как выглядят животные после визита к ветеринару: забавные фото
    Как выглядят животные после визита к ветеринару: забавные фото
    Как выглядят животные после визита к ветеринару: забавные фото
    Как выглядят животные после визита к ветеринару: забавные фото
    Как выглядят животные после визита к ветеринару: забавные фото
    Как выглядят животные после визита к ветеринару: забавные фото
    Как выглядят животные после визита к ветеринару: забавные фото
    Как выглядят животные после визита к ветеринару: забавные фото
    Как выглядят животные после визита к ветеринару: забавные фото
    Как выглядят животные после визита к ветеринару: забавные фото
    Как выглядят животные после визита к ветеринару: забавные фото
    Как выглядят животные после визита к ветеринару: забавные фото
    Как выглядят животные после визита к ветеринару: забавные фото
    Как выглядят животные после визита к ветеринару: забавные фото
    Как выглядят животные после визита к ветеринару: забавные фото
    Как выглядят животные после визита к ветеринару: забавные фото
    Как выглядят животные после визита к ветеринару: забавные фото
    Как выглядят животные после визита к ветеринару: забавные фото

    «Это был не лучший день Альберта», «Наша собака все еще под впечатлением от ветеринара», «Котейка отходит от наркоза», «Судя по всему, сейчас нашему псу очень хорошо», «Так я выгляжу по утрам, а моя сова — после наркоза», «Теперь я не чувствую болииии», «До и после посещения ветеринара», - комментируют фото пользователи сети.

     Читайте также: Американка находила около своего дома чужие вещи. Оказалось, что ее кот — клептоман
    фотография шутки кот курьез животные
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ