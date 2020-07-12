Как выглядят животные после визита к ветеринару: забавные фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

После визита к ветеринару на мордах животных можно наблюдать целый спектр разнообразных эмоций

Давайте будем честными — кто из нас любит ходить по врачам? Вот и животные не в восторге. Когда приходит время посетить звериного эскулапа, наши питомцы пытаются спрятаться в доме, вцепиться когтями в автомобильное сиденье и стать невидимыми.

После визита к ветеринару на мордах животных можно наблюдать целый спектр разнообразных эмоций. На одних фотографиях звери еще не отошли от действия наркоза и выглядят довольными сумасшедшими, на других — уже вступили в стадию «Я никогда вам этого не прощу!». Собрали для вас самые забавные снимки животных, которые только что побывали у ветеринара.

«Это был не лучший день Альберта», «Наша собака все еще под впечатлением от ветеринара», «Котейка отходит от наркоза», «Судя по всему, сейчас нашему псу очень хорошо», «Так я выгляжу по утрам, а моя сова — после наркоза», «Теперь я не чувствую болииии», «До и после посещения ветеринара», - комментируют фото пользователи сети.