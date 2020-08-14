Cмешные фото собак и котов, которые точно передают дурашливость питомцев



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«Мы прозвали это фото лицом всемирной паутины. Он правда хочет на переднее сидение», - комментируют фото пользователи сети

Как же мы любим наших питомцев! Их преданность и ласку, привычки и особенности. А ещё то, что им всегда удаётся нас рассмешить! Иногда их поведение бывает очаровательно бестолковым. И как же хорошо, когда в такие моменты у хозяина под рукой оказывается камера! Это и даёт нам возможность собрать коллекцию смешных и дураковатых фотографий кошек и собак и, конечно, поделиться ею с вами. Смотрим!

«У моей кошки бесконечный кризис личности», «Привычное состояние моего кота», «Домашние питомцы — нескончаемый источник радости и смеха для любого хозяина!», «Когда проспал весь день и не можешь понять, какой сейчас год», «Мучительное ожидание прогулки», «Она осталась недовольна», «Мы прозвали это фото лицом всемирной паутины. Он правда хочет на переднее сидение», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что трансгендерная актриса сериала «Эйфория» и модель Хантер Шафер впервые попала на обложку модного журнала Allure. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте.

На одном из размещенных портретов 20-летняя знаменитость сфотографировали с убранными волосами и ярким макияжем.