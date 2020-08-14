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    Шоу-биз

    Актриса-трансгендер впервые украсила обложку модного журнала (фото)

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    <p>Актриса сериала &laquo;Эйфория&raquo; и модель Хантер Шафер</p> <p>Фото: @hunterschafer</p> <div></div> - Актриса-трансгендер впервые украсила обложку модного журнала (фото)

    Актриса сериала «Эйфория» и модель Хантер Шафер

    Фото: @hunterschafer

    20-летняя знаменитость сфотографировали с убранными волосами и ярким макияжем

    Трансгендерная актриса сериала «Эйфория» и модель Хантер Шафер впервые попала на обложку модного журнала Allure. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте.

    На одном из размещенных портретов 20-летняя знаменитость сфотографировали с убранными волосами и ярким макияжем. При этом голову, шею и плечо модели покрывают детали футуристичной шляпы. На другом кадре Шафер запечатлели в наряде оливкового цвета, состоящем из рубашки с объемными рукавами и шелковых брюк.

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    Актриса-трансгендер впервые украсила обложку модного журнала (фото)
    Актриса-трансгендер впервые украсила обложку модного журнала (фото)
    Актриса-трансгендер впервые украсила обложку модного журнала (фото)
    Актриса-трансгендер впервые украсила обложку модного журнала (фото)

     «Очень рада попасть на обложку сентябрьского выпуска Allure», — подписала пост ЛГБТ-активистка, упомянув, что она стала новым амбассадором косметического бренда Shiseido. Публикация набрала 505 тысяч лайков.

    Ранее «Скотч» показывал забавные фото песиков-барбосиков, чьим эмоциям позавидует любой актер.

    «Ты у меня тот еще балбес, хозяин, но я тебя люблю!», «Чем шире улыбка, тем меньше видны уши!», - комментируют фото пользователи сети.

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