Актриса-трансгендер впервые украсила обложку модного журнала (фото)



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Актриса сериала «Эйфория» и модель Хантер Шафер Фото: @hunterschafer

20-летняя знаменитость сфотографировали с убранными волосами и ярким макияжем

Трансгендерная актриса сериала «Эйфория» и модель Хантер Шафер впервые попала на обложку модного журнала Allure. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте.

На одном из размещенных портретов 20-летняя знаменитость сфотографировали с убранными волосами и ярким макияжем. При этом голову, шею и плечо модели покрывают детали футуристичной шляпы. На другом кадре Шафер запечатлели в наряде оливкового цвета, состоящем из рубашки с объемными рукавами и шелковых брюк.

«Очень рада попасть на обложку сентябрьского выпуска Allure», — подписала пост ЛГБТ-активистка, упомянув, что она стала новым амбассадором косметического бренда Shiseido. Публикация набрала 505 тысяч лайков.

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