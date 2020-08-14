Смешные фото котеек, на которых не действуют гравитация



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мы собрали для вас смешные фото котеек, которые плевать хотели на законы физики

Любимые пушистые питомцы всея интернета — поистине удивительные создания. Посудите сами, они любят спать в самых неожиданных местах, сидеть в неудобных позах, да и в целом ведут себя так, словно они прибыли к нам с другой планеты. И вот еще одно доказательство их странности — нежелание подчиняться гравитации и законам физики.

Мы собрали для вас смешные фото котеек, которые плевать хотели на законы физики.

Ранее «Скотч» показывал забавные фото песиков-барбосиков, чьим эмоциям позавидует любой актер.

«Ты у меня тот еще балбес, хозяин, но я тебя люблю!», «Чем шире улыбка, тем меньше видны уши!», - комментируют фото пользователи сети.