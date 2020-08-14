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    Курьез

    Смешные фото котеек, на которых не действуют гравитация

    • Розсилка
    Смешные фото котеек, на которых не действуют гравитация

    Мы собрали для вас смешные фото котеек, которые плевать хотели на законы физики

    Любимые пушистые питомцы всея интернета — поистине удивительные создания. Посудите сами, они любят спать в самых неожиданных местах, сидеть в неудобных позах, да и в целом ведут себя так, словно они прибыли к нам с другой планеты. И вот еще одно доказательство их странности — нежелание подчиняться гравитации и законам физики.

    Мы собрали для вас смешные фото котеек, которые плевать хотели на законы физики.

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    Смешные фото котеек, на которых не действуют гравитация
    Смешные фото котеек, на которых не действуют гравитация
    Смешные фото котеек, на которых не действуют гравитация
    Смешные фото котеек, на которых не действуют гравитация
    Смешные фото котеек, на которых не действуют гравитация
    Смешные фото котеек, на которых не действуют гравитация
    Смешные фото котеек, на которых не действуют гравитация
    Смешные фото котеек, на которых не действуют гравитация
    Смешные фото котеек, на которых не действуют гравитация
    Смешные фото котеек, на которых не действуют гравитация
    Смешные фото котеек, на которых не действуют гравитация
    Смешные фото котеек, на которых не действуют гравитация
    Смешные фото котеек, на которых не действуют гравитация
    Смешные фото котеек, на которых не действуют гравитация
    Смешные фото котеек, на которых не действуют гравитация

    Ранее «Скотч» показывал забавные фото песиков-барбосиков, чьим эмоциям позавидует любой актер.

    «Ты у меня тот еще балбес, хозяин, но я тебя люблю!», «Чем шире улыбка, тем меньше видны уши!», - комментируют фото пользователи сети.

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