  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Курьез

    В Британии прошел конкурс на самое оригинальное фото картофеля

    • Розсилка
    В Британии прошел конкурс на самое оригинальное фото картофеля

    Победителем стал фотограф Рэй Спенс — на его снимке под названием «Конец изоляции» картофель изображен якобы в парикмахерском салоне

    Британский сайт для фотографов Photocrowd подвел итоге необычного конкурса Potato Photographer of the Year (Лучший в году фотограф картофеля). Участникам нужно было изобразить любое проявление картошки в наиболее неожиданном антураже.

    Победителем стал фотограф Рэй Спенс — на его снимке под названием «Конец изоляции» картофель изображен якобы в парикмахерском салоне.

    Демонстрируем вам и других участников конкурса, занявших первые 10 мест.

    Эта фотография изображает иное толкование истории Адама и Евы. После COVID-19 людям было отказано во многих искушениях, таких как контакт и близость. Тем не менее, это также дало миру возможность «перезагрузиться» и обновиться. Картофель является основным продуктом питания, которым пользуются во всем мире, и поэтому он воплощает основы жизни.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    В Британии прошел конкурс на самое оригинальное фото картофеля
    В Британии прошел конкурс на самое оригинальное фото картофеля
    В Британии прошел конкурс на самое оригинальное фото картофеля
    В Британии прошел конкурс на самое оригинальное фото картофеля
    В Британии прошел конкурс на самое оригинальное фото картофеля
    В Британии прошел конкурс на самое оригинальное фото картофеля
    В Британии прошел конкурс на самое оригинальное фото картофеля
    В Британии прошел конкурс на самое оригинальное фото картофеля
    В Британии прошел конкурс на самое оригинальное фото картофеля
    В Британии прошел конкурс на самое оригинальное фото картофеля

    Поэтому моя фотография демонстрирует Адама и Еву, которые возвестили о начале нового мира, держа картофель.

    Ранее «Скотч» показывал забавные фото песиков-барбосиков, чьим эмоциям позавидует любой актер.

    «Ты у меня тот еще балбес, хозяин, но я тебя люблю!», «Чем шире улыбка, тем меньше видны уши!», - комментируют фото пользователи сети.

     Читайте также: Соратник Авакова похвастался отдыхом в Хорватии (фото)

     

    фотография Великобритания курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ