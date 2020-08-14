В Британии прошел конкурс на самое оригинальное фото картофеля



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Победителем стал фотограф Рэй Спенс — на его снимке под названием «Конец изоляции» картофель изображен якобы в парикмахерском салоне

Британский сайт для фотографов Photocrowd подвел итоге необычного конкурса Potato Photographer of the Year (Лучший в году фотограф картофеля). Участникам нужно было изобразить любое проявление картошки в наиболее неожиданном антураже.

Победителем стал фотограф Рэй Спенс — на его снимке под названием «Конец изоляции» картофель изображен якобы в парикмахерском салоне.

Демонстрируем вам и других участников конкурса, занявших первые 10 мест.

Эта фотография изображает иное толкование истории Адама и Евы. После COVID-19 людям было отказано во многих искушениях, таких как контакт и близость. Тем не менее, это также дало миру возможность «перезагрузиться» и обновиться. Картофель является основным продуктом питания, которым пользуются во всем мире, и поэтому он воплощает основы жизни.

Поэтому моя фотография демонстрирует Адама и Еву, которые возвестили о начале нового мира, держа картофель.

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