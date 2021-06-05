Даже сами дизайнеры одежды ни за что бы не одели то, что придумали (фото)

«Футболка, которая поможет вам выглядеть так, будто вы дрались с банкой горчицы и проиграли»

А помните времена, когда мы смеялись с рваных джинсов, тыкали пальцами в тех, кто их придумал и кто носит? Да уж, как все изменилось. А все потому, что самая лучшая и удобная одежда для всех случаев жизни давно уже разработана, проверена веками и нужно просто брать и делать свежую копию.

Но за что тогда платить дизайнерам и модельерам, в чем их труд заключается? Вот и приходится бедолагам, скрипя зубами, творить всякую ересь и выдавать ее за высокий стиль и новшество.

«Футболка, которая поможет вам выглядеть так, будто вы дрались с банкой горчицы и проиграли», «Брюки, которые будто сделали из старых футбольных мячей», «Для истинных фанатов саги про любовь и вампиров», «Это купальник так и просится простирнуть, а лучше в химчистку сдать сразу», «Какое «удачное» расположение принта скелета на носках!», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, сколько предлагали за интим с Дашей Астафьевой. Продюсер впервые озвучил бешеную сумму.

По словам продюсера, его подопечные часто получали такие предложения, однако не соглашались на них.

«Почему? Потому что это совсем другой бизнес и совсем другой профиль, с которым я никогда не хотел иметь ничего общего», – сказал Никитин