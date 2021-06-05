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    Даже сами дизайнеры одежды ни за что бы не одели то, что придумали (фото)

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    Даже сами дизайнеры одежды ни за что бы не одели то, что придумали (фото)

    «Футболка, которая поможет вам выглядеть так, будто вы дрались с банкой горчицы и проиграли»

    А помните времена, когда мы смеялись с рваных джинсов, тыкали пальцами в тех, кто их придумал и кто носит? Да уж, как все изменилось. А все потому, что самая лучшая и удобная одежда для всех случаев жизни давно уже разработана, проверена веками и нужно просто брать и делать свежую копию.

    Но за что тогда платить дизайнерам и модельерам, в чем их труд заключается? Вот и приходится бедолагам, скрипя зубами, творить всякую ересь и выдавать ее за высокий стиль и новшество.

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    Даже сами дизайнеры одежды ни за что бы не одели то, что придумали (фото)
    Даже сами дизайнеры одежды ни за что бы не одели то, что придумали (фото)
    Даже сами дизайнеры одежды ни за что бы не одели то, что придумали (фото)
    Даже сами дизайнеры одежды ни за что бы не одели то, что придумали (фото)
    Даже сами дизайнеры одежды ни за что бы не одели то, что придумали (фото)
    Даже сами дизайнеры одежды ни за что бы не одели то, что придумали (фото)
    Даже сами дизайнеры одежды ни за что бы не одели то, что придумали (фото)
    Даже сами дизайнеры одежды ни за что бы не одели то, что придумали (фото)
    Даже сами дизайнеры одежды ни за что бы не одели то, что придумали (фото)
    Даже сами дизайнеры одежды ни за что бы не одели то, что придумали (фото)
    Даже сами дизайнеры одежды ни за что бы не одели то, что придумали (фото)
    Даже сами дизайнеры одежды ни за что бы не одели то, что придумали (фото)
    Даже сами дизайнеры одежды ни за что бы не одели то, что придумали (фото)
    Даже сами дизайнеры одежды ни за что бы не одели то, что придумали (фото)
    Даже сами дизайнеры одежды ни за что бы не одели то, что придумали (фото)

    «Футболка, которая поможет вам выглядеть так, будто вы дрались с банкой горчицы и проиграли», «Брюки, которые будто сделали из старых футбольных мячей», «Для истинных фанатов саги про любовь и вампиров», «Это купальник так и просится простирнуть, а лучше в химчистку сдать сразу», «Какое «удачное» расположение принта скелета на носках!», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, сколько предлагали за интим с Дашей Астафьевой. Продюсер впервые озвучил бешеную сумму.

    По словам продюсера, его подопечные часто получали такие предложения, однако не соглашались на них.

    «Почему? Потому что это совсем другой бизнес и совсем другой профиль, с которым я никогда не хотел иметь ничего общего», – сказал Никитин

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    Теги: шутки одежда курьез
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    Даже сами дизайнеры одежды ни за что бы не одели то, что придумали (фото)