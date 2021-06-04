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    Gucci выпустила новый наряд и оскорбила целый народ

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    Gucci выпустила новый наряд и оскорбила целый народ
    Фото: Gucci

    Речь идет о белом льняном платье с цветочными узорами

    Итальянский модный дом Gucci обвинили в оскорблении индийского народа из-за нового наряда. Об этом сообщает Independent.

    Речь идет о белом льняном платье с цветочными узорами из летней коллекции, выполненном в стиле традиционной южноазиатской курты (свободная рубашка, доходящая до колен, которую носят как мужчины, так и женщины). Стоимость вещи на сайте марки составляет $3500 долларов.

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    Gucci выпустила новый наряд и оскорбила целый народ
    Gucci выпустила новый наряд и оскорбила целый народ

    Пользователей сети возмутил дизайн платья, и они принялись критиковать его в Twitter. «Gucci придумали индийскую курту? Я могу купить ее на рынке за пять долларов», «Я не отдам за это больше 200 рупий. У меня дома таких 10 штук», «Не смейте продавать то, что принадлежит моему народу», «В Индии за такие деньги можно купить целый хороший автомобиль!», «Я ни цента не дам за это дерьмо», — высказывались они.

    Ранее «Скотч» сообщал, сколько предлагали за интим с Дашей Астафьевой. Продюсер впервые озвучил бешеную сумму.

    По словам продюсера, его подопечные часто получали такие предложения, однако не соглашались на них.

    «Почему? Потому что это совсем другой бизнес и совсем другой профиль, с которым я никогда не хотел иметь ничего общего», – сказал Никитин

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    Теги: мода и красота как быть модным курьез
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    Gucci выпустила новый наряд и оскорбила целый народ