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    Курьезные фото «ладошечных» котят, которые украдут ваше сердечко

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    Курьезные фото «ладошечных» котят, которые украдут ваше сердечко

    Эти пушистики воруют сердца людей в промышленных масштабах

    Как говорила моя знакомая, пока котенок помещается в ладошке, он «ладошечный». И стоит опубликовать фото этой крохи, как раздается могучий дружный вздох умиления, под аккомпанемент хлюпанья тающих сердец.

    Вот оно, самое могущественное оружие в мире! После щеночков, конечно же, ну или наравне с ними, тут уже решайте сами. Но про них в другой раз.

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    Курьезные фото «ладошечных» котят, которые украдут ваше сердечко
    Курьезные фото «ладошечных» котят, которые украдут ваше сердечко
    Курьезные фото «ладошечных» котят, которые украдут ваше сердечко
    Курьезные фото «ладошечных» котят, которые украдут ваше сердечко
    Курьезные фото «ладошечных» котят, которые украдут ваше сердечко
    Курьезные фото «ладошечных» котят, которые украдут ваше сердечко
    Курьезные фото «ладошечных» котят, которые украдут ваше сердечко
    Курьезные фото «ладошечных» котят, которые украдут ваше сердечко
    Курьезные фото «ладошечных» котят, которые украдут ваше сердечко
    Курьезные фото «ладошечных» котят, которые украдут ваше сердечко
    Курьезные фото «ладошечных» котят, которые украдут ваше сердечко
    Курьезные фото «ладошечных» котят, которые украдут ваше сердечко
    Курьезные фото «ладошечных» котят, которые украдут ваше сердечко
    Курьезные фото «ладошечных» котят, которые украдут ваше сердечко
    Курьезные фото «ладошечных» котят, которые украдут ваше сердечко
    Курьезные фото «ладошечных» котят, которые украдут ваше сердечко
    Курьезные фото «ладошечных» котят, которые украдут ваше сердечко
    Курьезные фото «ладошечных» котят, которые украдут ваше сердечко
    Курьезные фото «ладошечных» котят, которые украдут ваше сердечко
    Курьезные фото «ладошечных» котят, которые украдут ваше сердечко
    Курьезные фото «ладошечных» котят, которые украдут ваше сердечко

    «Этот малыш уже не одно сердечко украл», «Отправился в свою первую поездку на машине», «А правда, что я потом смогу дотянуться до своих задних лапок?», «Это гусеница или котенок, что-то не разберем?», «Он арестован за то, что украл сердце моей девушки», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, сколько предлагали за интим с Дашей Астафьевой. Продюсер впервые озвучил бешеную сумму.

    По словам продюсера, его подопечные часто получали такие предложения, однако не соглашались на них.

    «Почему? Потому что это совсем другой бизнес и совсем другой профиль, с которым я никогда не хотел иметь ничего общего», – сказал Никитин

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    Теги: шутки кот курьез
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    Курьезные фото «ладошечных» котят, которые украдут ваше сердечко