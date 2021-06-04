Курьезные фото «ладошечных» котят, которые украдут ваше сердечко

Эти пушистики воруют сердца людей в промышленных масштабах

Как говорила моя знакомая, пока котенок помещается в ладошке, он «ладошечный». И стоит опубликовать фото этой крохи, как раздается могучий дружный вздох умиления, под аккомпанемент хлюпанья тающих сердец.

Вот оно, самое могущественное оружие в мире! После щеночков, конечно же, ну или наравне с ними, тут уже решайте сами. Но про них в другой раз.

«Этот малыш уже не одно сердечко украл», «Отправился в свою первую поездку на машине», «А правда, что я потом смогу дотянуться до своих задних лапок?», «Это гусеница или котенок, что-то не разберем?», «Он арестован за то, что украл сердце моей девушки», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, сколько предлагали за интим с Дашей Астафьевой. Продюсер впервые озвучил бешеную сумму.

По словам продюсера, его подопечные часто получали такие предложения, однако не соглашались на них.

«Почему? Потому что это совсем другой бизнес и совсем другой профиль, с которым я никогда не хотел иметь ничего общего», – сказал Никитин