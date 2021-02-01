Дети и собаки — идеальное сочетание: подборка курьезных фотодоказательств

«Пес не отходит от жены с момента рождения нашей дочки. Гордый младший брат»

В 2017 году ученые из Кембриджа провели исследование, объектом которого стали 77 британских семей. В результате они пришли к выводу, что дети чувствуют более крепкую и прочную связь со своими собаками, нежели со многими сверстниками или даже братьями и сестрами.

Так что если вы до сих пор считаете, что собакам не место в одном доме с детьми, то эти 15 фотографий вас переубедят. Не понравиться они могут только кошкам!

«8 месяцев назад наш сын оказался в инвалидном кресле. Мы завели ему собаку, надеясь, что она поможет его реабилитации. Кажется, план сработал», «Собака спала на груди дочки под толстовкой. Я зашла в комнату и начала звать ее обедать. На фото попытки выбраться на свободу через рукав», «Когда я вижу, как сильно моя собака любит мою дочь, у меня сердце разрывается», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал тот момент, когда в котах сломались настройки, и они повели себя очень странно.

«Коллекция крышечек моего кота, которую я нашел под диваном», «Кошка не даст мне сделать прическу, пока не поиграет в перетягивание резинки и не попытается ее съесть», «Видимо, ему нравится сидеть между решеткой и стеклом», «Ребята, объясните, что не так с моей летучьей мышью?», «Наш кот маскируется под картофелину», «Добрый вечер», - комментируют фото пользователи сети.