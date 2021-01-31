Фото милых животных, которые можно использовать как лекарство от хандры

Тот случай, когда слова не нужны

А вы слышали о таком процессе, как мимими-терапия? Теперь слышали. Это когда на вас напала хандры, преобладает плохое настроение и негативные мысли, и вы такие берете и смотрите позитивные фото милых животных, или тискаете своего домашнего питомца.

И тут случается магия — ваша хандра под воздействием мимими эмоций сдается и исчезает. Вот такой вот рецептик хорошего настроения.

«У моих больших ушей есть маленький котенок. Ой, то есть у моего маленького котенка есть большие уши», «Он делает это каждый раз, когда мне грустно», «Коты — это жидкость. Доказательство № 10 010», «Для тех, кто думает, что настоящей любви не существует», «Вот что я показываю всем своим неприятностям», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал курьезные фото котов и собак, которые забыли, кто из них кто

Говорят, ведь, что хозяин похож на своего питомца — это так. Но почему разные питомцы не могут быть похожи друг на друга? Это чудесные фотографии как раз намекают нам о том, что это очень даже возможно

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