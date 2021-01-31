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    Курьез

    Фото милых животных, которые можно использовать как лекарство от хандры

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    Фото милых животных, которые можно использовать как лекарство от хандры

    Тот случай, когда слова не нужны

    А вы слышали о таком процессе, как мимими-терапия? Теперь слышали. Это когда на вас напала хандры, преобладает плохое настроение и негативные мысли, и вы такие берете и смотрите позитивные фото милых животных, или тискаете своего домашнего питомца.

    И тут случается магия — ваша хандра под воздействием мимими эмоций сдается и исчезает. Вот такой вот рецептик хорошего настроения.

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    Фото милых животных, которые можно использовать как лекарство от хандры
    Фото милых животных, которые можно использовать как лекарство от хандры
    Фото милых животных, которые можно использовать как лекарство от хандры
    Фото милых животных, которые можно использовать как лекарство от хандры
    Фото милых животных, которые можно использовать как лекарство от хандры
    Фото милых животных, которые можно использовать как лекарство от хандры
    Фото милых животных, которые можно использовать как лекарство от хандры
    Фото милых животных, которые можно использовать как лекарство от хандры
    Фото милых животных, которые можно использовать как лекарство от хандры
    Фото милых животных, которые можно использовать как лекарство от хандры
    Фото милых животных, которые можно использовать как лекарство от хандры
    Фото милых животных, которые можно использовать как лекарство от хандры
    Фото милых животных, которые можно использовать как лекарство от хандры
    Фото милых животных, которые можно использовать как лекарство от хандры
    Фото милых животных, которые можно использовать как лекарство от хандры
    Фото милых животных, которые можно использовать как лекарство от хандры
    Фото милых животных, которые можно использовать как лекарство от хандры
    Фото милых животных, которые можно использовать как лекарство от хандры
    Фото милых животных, которые можно использовать как лекарство от хандры
    Фото милых животных, которые можно использовать как лекарство от хандры
    Фото милых животных, которые можно использовать как лекарство от хандры
    Фото милых животных, которые можно использовать как лекарство от хандры
    Фото милых животных, которые можно использовать как лекарство от хандры

    «У моих больших ушей есть маленький котенок. Ой, то есть у моего маленького котенка есть большие уши», «Он делает это каждый раз, когда мне грустно», «Коты — это жидкость. Доказательство № 10 010», «Для тех, кто думает, что настоящей любви не существует», «Вот что я показываю всем своим неприятностям», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал курьезные фото котов и собак, которые забыли, кто из них кто

    Говорят, ведь, что хозяин похож на своего питомца — это так. Но почему разные питомцы не могут быть похожи друг на друга? Это чудесные фотографии как раз намекают нам о том, что это очень даже возможно

     Читайте также: Эти курьезные фото доказывают, что величественные мейн-куны тоже бывают нелепыми

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    Теги: кот
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