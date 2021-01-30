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    Курьез

    Тот момент, когда в котах сломались настройки, и они повели себя очень странно

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    Тот момент, когда в котах сломались настройки, и они повели себя очень странно

    люди только и рады делиться фотографиями своих дурашливых котов

    Коты, котики, кицы, котейки, котаны, котэ — может ли кто-то посоревноваться в милоте с этими пушистыми кумирами интернета? Ну да, порой они мнят себя богами, а мы, люди, не спешим их в этом переубеждать, хоть и сами хвостатые дают повод сомневаться в своих умственных способностях, ведь порой они ведут себя довольно глупо.

    Но даже это у них получается смешно и мило. А люди только и рады делиться фотографиями своих дурашливых котов.

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    Тот момент, когда в котах сломались настройки, и они повели себя очень странно
    Тот момент, когда в котах сломались настройки, и они повели себя очень странно
    Тот момент, когда в котах сломались настройки, и они повели себя очень странно
    Тот момент, когда в котах сломались настройки, и они повели себя очень странно
    Тот момент, когда в котах сломались настройки, и они повели себя очень странно
    Тот момент, когда в котах сломались настройки, и они повели себя очень странно
    Тот момент, когда в котах сломались настройки, и они повели себя очень странно
    Тот момент, когда в котах сломались настройки, и они повели себя очень странно
    Тот момент, когда в котах сломались настройки, и они повели себя очень странно
    Тот момент, когда в котах сломались настройки, и они повели себя очень странно
    Тот момент, когда в котах сломались настройки, и они повели себя очень странно
    Тот момент, когда в котах сломались настройки, и они повели себя очень странно
    Тот момент, когда в котах сломались настройки, и они повели себя очень странно
    Тот момент, когда в котах сломались настройки, и они повели себя очень странно

    «Коллекция крышечек моего кота, которую я нашел под диваном», «Кошка не даст мне сделать прическу, пока не поиграет в перетягивание резинки и не попытается ее съесть», «Видимо, ему нравится сидеть между решеткой и стеклом», «Ребята, объясните, что не так с моей летучьей мышью?», «Наш кот маскируется под картофелину», «Добрый вечер», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал курьезные фото котов и собак, которые забыли, кто из них кто

    Говорят, ведь, что хозяин похож на своего питомца — это так. Но почему разные питомцы не могут быть похожи друг на друга? Это чудесные фотографии как раз намекают нам о том, что это очень даже возможно!

     Читайте также: Эти курьезные фото доказывают, что величественные мейн-куны тоже бывают нелепыми
    Теги: шутки кот курьез
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