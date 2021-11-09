Создатели этих жутковатых игрушек, кажется, забыли о том, что создавали их для детей (фото)

Подборка курьезных фото

Верный способ порадовать ребенка – это подарить ему красивую и интересную игрушку! Но и это не всегда оказывается легкой задачей для взрослого. А все потому, что некоторые производители детских товаров так перемудрили со своими идеями, что теперь на прилавках можно найти самые неожиданные, странные, нелепые и даже пугающие вариации игрушек, какие только можно себе представить!

Некоторые из них мы и собрали в нашей сегодняшней подборке.

А какую из этих игрушек вы бы осмелились купить ребенку в качестве подарка?

Ранее блогерша Стужук в бикини похвасталась ягодицами и призналась, что больше ничего не умеет.

На кадрах 26-летняя Соня позирует на пляже в желтом бикини. Она показала пышные ягодицы с пикантного ракурса.

«По старой доброй традиции. Просто больше ничего не умею, кроме как жопу фоткать и греть! Сорян. Вульгарно или эстетично?» – прокомментировала снимок Стужук.