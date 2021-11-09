  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Создатели этих жутковатых игрушек, кажется, забыли о том, что создавали их для детей (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Создатели этих жутковатых игрушек, кажется, забыли о том, что создавали их для детей (фото)

    Подборка курьезных фото

    Верный способ порадовать ребенка – это подарить ему красивую и интересную игрушку! Но и это не всегда оказывается легкой задачей для взрослого. А все потому, что некоторые производители детских товаров так перемудрили со своими идеями, что теперь на прилавках можно найти самые неожиданные, странные, нелепые и даже пугающие вариации игрушек, какие только можно себе представить!

    Некоторые из них мы и собрали в нашей сегодняшней подборке.

    А какую из этих игрушек вы бы осмелились купить ребенку в качестве подарка?

    1 з 14
    на весь екран згорнути
    Создатели этих жутковатых игрушек, кажется, забыли о том, что создавали их для детей (фото)
    Создатели этих жутковатых игрушек, кажется, забыли о том, что создавали их для детей (фото)
    Создатели этих жутковатых игрушек, кажется, забыли о том, что создавали их для детей (фото)
    Создатели этих жутковатых игрушек, кажется, забыли о том, что создавали их для детей (фото)
    Создатели этих жутковатых игрушек, кажется, забыли о том, что создавали их для детей (фото)
    Создатели этих жутковатых игрушек, кажется, забыли о том, что создавали их для детей (фото)
    Создатели этих жутковатых игрушек, кажется, забыли о том, что создавали их для детей (фото)
    Создатели этих жутковатых игрушек, кажется, забыли о том, что создавали их для детей (фото)
    Создатели этих жутковатых игрушек, кажется, забыли о том, что создавали их для детей (фото)
    Создатели этих жутковатых игрушек, кажется, забыли о том, что создавали их для детей (фото)
    Создатели этих жутковатых игрушек, кажется, забыли о том, что создавали их для детей (фото)
    Создатели этих жутковатых игрушек, кажется, забыли о том, что создавали их для детей (фото)
    Создатели этих жутковатых игрушек, кажется, забыли о том, что создавали их для детей (фото)

    Ранее блогерша Стужук в бикини похвасталась ягодицами и призналась, что больше ничего не умеет.

    На кадрах 26-летняя Соня позирует на пляже в желтом бикини. Она показала пышные ягодицы с пикантного ракурса.

    «По старой доброй традиции. Просто больше ничего не умею, кроме как жопу фоткать и греть! Сорян. Вульгарно или эстетично?» – прокомментировала снимок Стужук.

    Читайте также: «Игра в кальмара» курильщика. В «ДНР» создали уродливую копию куклы-убийцы
    Теги: шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Создатели этих жутковатых игрушек, кажется, забыли о том, что создавали их для детей (фото)