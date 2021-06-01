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    О применении этих вещей расскажут только дети 90-х (фото)

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    О применении этих вещей расскажут только дети 90-х (фото)

    Мобильный телефон, тетрис и другие девайсы развлекали детей

    У людей в 90-х не было широкого ассортимента продуктов, одежды и игрушек. Дети иногда самостоятельно придумывали развлечения, но интереснее всего было играть совсем недетскими забавами.

    Решили вспомнить любимые предметы детства, которые ценились десятки лет назад. Пользователи соцсетей поделились фотографиями раритетных вещей.

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    О применении этих вещей расскажут только дети 90-х (фото)
    О применении этих вещей расскажут только дети 90-х (фото)
    О применении этих вещей расскажут только дети 90-х (фото)
    О применении этих вещей расскажут только дети 90-х (фото)
    О применении этих вещей расскажут только дети 90-х (фото)
    О применении этих вещей расскажут только дети 90-х (фото)
    О применении этих вещей расскажут только дети 90-х (фото)
    О применении этих вещей расскажут только дети 90-х (фото)
    О применении этих вещей расскажут только дети 90-х (фото)
    О применении этих вещей расскажут только дети 90-х (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал, что в сеть слили фото экс-жены Дурова, которая родила ему двух детей.

    Павел и Дарья познакомились еще в студенческие времена, когда будущий миллиардер учился на филологическом факультете, а активная и энергичная девушка была редактором газеты «Студень».

    Сейчас Дарья якобы живет с сыном и дочкой в Барселоне, что указано и в ее соцсетях, которые разыскали пользователи.

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    Теги: фотография шутки курьез
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    О применении этих вещей расскажут только дети 90-х (фото)