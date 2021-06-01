О применении этих вещей расскажут только дети 90-х (фото)

Мобильный телефон, тетрис и другие девайсы развлекали детей

У людей в 90-х не было широкого ассортимента продуктов, одежды и игрушек. Дети иногда самостоятельно придумывали развлечения, но интереснее всего было играть совсем недетскими забавами.

Решили вспомнить любимые предметы детства, которые ценились десятки лет назад. Пользователи соцсетей поделились фотографиями раритетных вещей.

Ранее «Скотч» сообщал, что в сеть слили фото экс-жены Дурова, которая родила ему двух детей.

Павел и Дарья познакомились еще в студенческие времена, когда будущий миллиардер учился на филологическом факультете, а активная и энергичная девушка была редактором газеты «Студень».

Сейчас Дарья якобы живет с сыном и дочкой в Барселоне, что указано и в ее соцсетях, которые разыскали пользователи.