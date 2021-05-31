В Польше мэр города решил сам разобрать старое здание, чтобы сэкономить (фото)

Эдвард Маниура и его помощники разбирали здание в течение двух дней

Мэр небольшого городка Люблинец (Польша) — Эдвард Маниура стал местным героем после того, как засучил рукава и самостоятельно разобрал старое здание, на месте которого собираются сделать новую парковку для велосипедов.

Он решился на это, когда узнал, что снос обойдется в 25 тысяч злотых (почти 500 тысяч рублей). Мэр посчитал, что тратить такие деньги на снос небольшого старого здания не рационально. Он заручился поддержкой местного советника и нескольких сотрудников мэрии, а затем отправился выполнять работу.

Эдвард Маниура и его помощники разбирали здание в течение двух дней, с каждым часом все больше завоевывая сердца горожан, пишет The First News.

«Экономный и осознанный расход средств является основой для правильного управления государственными финансами, поэтому я очень рад, что благодаря работе, которую я с удовольствием проделал, город Люблинец сэкономит несколько тысяч злотых», — сказал мэр.

Ранее «Скотч» показывал фото девушки, которая отказалась ампутировать свою гигантскую ногу и стала моделью.

Врачи озвучили пугающий диагноз вскоре после того, как Махогани появилась на свет. И до сих пор все, что могут сделать медики, — только облегчить ее боль, так как лекарства от заболевания по-прежнему нет. Раньше девушка ненавидела себя и считала "уродом", чему способствовали жестокие комментарии окружающих. Однако американка собрала волю в кулак и решила, что не позволит себе сломаться.