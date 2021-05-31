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    В Польше мэр города решил сам разобрать старое здание, чтобы сэкономить (фото)

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    В Польше мэр города решил сам разобрать старое здание, чтобы сэкономить (фото)

    Эдвард Маниура и его помощники разбирали здание в течение двух дней

    Мэр небольшого городка Люблинец (Польша) — Эдвард Маниура стал местным героем после того, как засучил рукава и самостоятельно разобрал старое здание, на месте которого собираются сделать новую парковку для велосипедов.

    Он решился на это, когда узнал, что снос обойдется в 25 тысяч злотых (почти 500 тысяч рублей). Мэр посчитал, что тратить такие деньги на снос небольшого старого здания не рационально. Он заручился поддержкой местного советника и нескольких сотрудников мэрии, а затем отправился выполнять работу.

    Эдвард Маниура и его помощники разбирали здание в течение двух дней, с каждым часом все больше завоевывая сердца горожан, пишет The First News.

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    В Польше мэр города решил сам разобрать старое здание, чтобы сэкономить (фото)
    В Польше мэр города решил сам разобрать старое здание, чтобы сэкономить (фото)

    «Экономный и осознанный расход средств является основой для правильного управления государственными финансами, поэтому я очень рад, что благодаря работе, которую я с удовольствием проделал, город Люблинец сэкономит несколько тысяч злотых», — сказал мэр.

    Ранее «Скотч» показывал фото девушки, которая отказалась ампутировать свою гигантскую ногу и стала моделью.

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    Теги: мэр деньги Польша курьез
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    В Польше мэр города решил сам разобрать старое здание, чтобы сэкономить (фото)