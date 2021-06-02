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    Девушка заказала пикантное черное платье, а получила элегантный мешок для мусора (фото)

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    Девушка заказала пикантное черное платье, а получила элегантный мешок для мусора (фото)

    В подписи к видео Маккензи написала, что она заказала правильный размер

    Онлайн-шопинг — это очень удобно, но стоит попытать счастье в непроверенном магазине, тут же происходит какой-нибудь конфуз. Так, героиня этого материала вместо миниатюрного вечернего платья получила мусорный мешок.

    Пользовательница Тиктока Маккензи Андерсон несколько недель назад решила обновить свой гардероб по завету Коко Шанель и заказала маленькое черное платье в онлайн-магазине Prettylittlething («Маленькие симпатичные вещи»). Но, к сожалению, то, что прислали ей по почте, нисколько не соответствовало названию магазина. Платье не только оказалось на несколько размеров больше, но еще и было выполнено из сатина ужасного качества. Разочарованию британки не было предела.

    @mckenziesanderson

    and yes its in the right size, @prettylittlething i want my money back

    original sound - Madeline

    Маккензи решила поделиться провалом в своем тикток-аккаунте mckenziesanderson. Аккаунт был почти пустым, но даже это не помешало ролику моментально стать вирусным. Всего за пару дней видео с платьем – мусорным мешком посмотрело порядка трех миллионов пользователей соцсети. Комментаторы были в ужасе. Кто-то пересылал пост подругам и умолял их не заказывать это платье в онлайн-магазине. Другие заметили: подобные случаи — причина, почему они никогда не заказывают вещи в Сети.

    В подписи к видео Маккензи написала, что она заказала правильный размер и все, что могло пойти не так, пошло. Виноват в этом, конечно, бренд. Британка уже потребовала от представителей вернуть ей деньги. Пока никто не ответил

    Ранее «Скотч» сообщал, что в сеть слили фото экс-жены Дурова, которая родила ему двух детей.

    Павел и Дарья познакомились еще в студенческие времена, когда будущий миллиардер учился на филологическом факультете, а активная и энергичная девушка была редактором газеты «Студень».

    Сейчас Дарья якобы живет с сыном и дочкой в Барселоне, что указано и в ее соцсетях, которые разыскали пользователи.

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    Теги: шутки курьез
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    Девушка заказала пикантное черное платье, а получила элегантный мешок для мусора (фото)