Мастера камуфляжа: фото животных, которые гениально маскируются



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Попробуйте найти всех замаскированных животных

Думаете, вы хорошо играете в прятки? Посмотрите на абсолютных чемпионов по пряткам — животных, насекомых и птиц, мастерски владеющих искусством камуфляжа. Их невероятная способность сливаться с окружающей средой защищает этих представителей фауны от хищников и даёт возможность самим нападать незаметно.

Попробуйте найти всех замаскированных животных — это отличная зарядка для глаз!

Ранее мы писали о коте, который воровал чужие трусы и едва не стал причиной развода семейной пары.

Хозяева котика-клептомана сразу помирились и обошли всех соседей, чтобы предупредить о пушистом воришке их личных вещей. К счастью, жители отнеслись к проблеме со смехом и пониманием.