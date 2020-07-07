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    Курьез

    Фото главных дизайнерских провалов в 2020 году

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    Фото главных дизайнерских провалов в 2020 году

    В соцсетях пользователи продолжают делиться самыми ужасными дизайнерскими провалами

    Дизайн вещей — дело тонкое. Давно известно, что, прежде чем выпустить товар, нужно несколько раз проверить принт и расположение узоров. Дизайнеры из нашей подборки этого, к сожалению, не сделали. И купившие их вещи люди стали настоящими жертвами модной катастрофы.

    В соцсетях пользователи продолжают делиться самыми ужасными дизайнерскими провалами. Лучшие из них мы собрали в нашем материале.

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    Фото главных дизайнерских провалов в 2020 году
    Фото главных дизайнерских провалов в 2020 году
    Фото главных дизайнерских провалов в 2020 году
    Фото главных дизайнерских провалов в 2020 году
    Фото главных дизайнерских провалов в 2020 году
    Фото главных дизайнерских провалов в 2020 году
    Фото главных дизайнерских провалов в 2020 году
    Фото главных дизайнерских провалов в 2020 году
    Фото главных дизайнерских провалов в 2020 году
    Фото главных дизайнерских провалов в 2020 году
    Фото главных дизайнерских провалов в 2020 году

    «И рисунок, и его расположение вызывают много вопросов», «Просто рука, которая тянется погладить собаку, ничего особенного», «Этот принт наводит на не самые радужные мысли», «Мои носки всегда выглядят так, словно они промокли», «Даже человек, который не знает английского, заметит очевидную ошибку», «Слишком много вопросов», «Этот парень стоял передо мной в очереди. Я клянусь, что все вокруг пялились на его шорты», - комментирую фото пользователи сети.

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