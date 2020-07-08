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    Курьез

    Дикие фото со свадеб, которые смешат и пугают одновременно

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    Дикие фото со свадеб, которые смешат и пугают одновременно

    Некоторые фотографы просто чересчур изобретательны и оригинальны

    Свадьба — это не только костюм, белое платье, букет невесты и слезные поздравления родственников, но еще и застолье, которое может превратиться в настоящую вакханалию и полнейшее безумие. Без странностей не обходятся и свадебные фотосессии. Некоторые фотографы просто чересчур изобретательны и оригинальны.

    Эти снимки яркое тому доказательство.

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    Дикие фото со свадеб, которые смешат и пугают одновременно
    Дикие фото со свадеб, которые смешат и пугают одновременно
    Дикие фото со свадеб, которые смешат и пугают одновременно
    Дикие фото со свадеб, которые смешат и пугают одновременно
    Дикие фото со свадеб, которые смешат и пугают одновременно
    Дикие фото со свадеб, которые смешат и пугают одновременно
    Дикие фото со свадеб, которые смешат и пугают одновременно
    Дикие фото со свадеб, которые смешат и пугают одновременно
    Дикие фото со свадеб, которые смешат и пугают одновременно
    Дикие фото со свадеб, которые смешат и пугают одновременно
    Дикие фото со свадеб, которые смешат и пугают одновременно
    Дикие фото со свадеб, которые смешат и пугают одновременно

    Ранее мы писали о коте, который воровал чужие трусы и едва не стал причиной развода семейной пары.

    Хозяева котика-клептомана сразу помирились и обошли всех соседей, чтобы предупредить о пушистом воришке их личных вещей. К счастью, жители отнеслись к проблеме со смехом и пониманием.

     Читайте также: Фото отцов, которые не смогли сдержать эмоции при виде дочерей в день свадьбы
    фотография свадьба
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