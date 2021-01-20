Девушка спасла после тайфуна больную кошку. Через месяц она стала настоящей красавицей

Кошку отмыли, и теперь бывшую бродяжку стало не узнать

Стать хозяином очаровательного котика или собаки можно совершенно случайно — достаточно оказаться в нужном месте в нужное время. Это и произошло с жительницей Филиппин по имени Блесси Мэй Айалде, которая во время поездки с отцом заметила среди мусора грязную серую кошку. Животное явно не могло похвастаться хорошей жизнью, поэтому девушка забрала его к себе домой. И бывшая бродяжка расцвела!

Девушка по имени Блесси Мэй Айалде ехала вместе со своим отцом по улицам своего города, где недавно прошел тайфун. Они проезжали рядом с берегом реки, где остались кучи мусора — среди них девушка Блесси увидела очень грязную бродячую кошку.

Она выглядела так, будто попала в воду, а потом застряла среди бамбука как и весь мусор вокруг. Девушке кошка понравилась, но она не могла взять ее с собой

По словам Блесси, кошка оказалась очень разговорчивой и явно была не против обнимашек. Но девушка не могла взять ее с собой, ведь у нее не было сумки или переноски, куда можно было посадить кошку. Блесси с отцом уехали домой, но девушка никак не могла выкинуть потеряшку из головы.

Всю ночь Блесси не могла уснуть от мыслей о кошке, и утром решила вернуться за ней

Блесси надеялась, что кошка никуда не уйдет, и так оно и вышло. Когда кошка увидела свою знакомую, то мяукнула и подошла к ней. Девушка заметила, что животное стало еще слабее чем вчера, поэтому усадила кошку в сумку и забрала ее к себе домой.

Оказалось, что кошка была не серой, а белой с полосатыми пятнами. При этом дома у Блесси уже есть кошка похожего цвета, поэтому этих двоих все стали путать. Как рассказала Блесси изданию The Dodo, спустя месяц после своего спасения с улицы, кошка чувствует себя прекрасно.

«Алон настолько любит бегать и прыгать по дому, что я подумала, что она кенгуру. Она очень общительная! Она постоянно мяукает не останавливаясь».

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