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    Курьез

    Девушка спасла после тайфуна больную кошку. Через месяц она стала настоящей красавицей

    • Розсилка
    Девушка спасла после тайфуна больную кошку. Через месяц она стала настоящей красавицей

    Кошку отмыли, и теперь бывшую бродяжку стало не узнать

    Стать хозяином очаровательного котика или собаки можно совершенно случайно — достаточно оказаться в нужном месте в нужное время. Это и произошло с жительницей Филиппин по имени Блесси Мэй Айалде, которая во время поездки с отцом заметила среди мусора грязную серую кошку. Животное явно не могло похвастаться хорошей жизнью, поэтому девушка забрала его к себе домой. И бывшая бродяжка расцвела!

    Девушка по имени Блесси Мэй Айалде ехала вместе со своим отцом по улицам своего города, где недавно прошел тайфун. Они проезжали рядом с берегом реки, где остались кучи мусора — среди них девушка Блесси увидела очень грязную бродячую кошку.

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    Девушка спасла после тайфуна больную кошку. Через месяц она стала настоящей красавицей
    Девушка спасла после тайфуна больную кошку. Через месяц она стала настоящей красавицей
    Девушка спасла после тайфуна больную кошку. Через месяц она стала настоящей красавицей
    Девушка спасла после тайфуна больную кошку. Через месяц она стала настоящей красавицей
    Девушка спасла после тайфуна больную кошку. Через месяц она стала настоящей красавицей

    Она выглядела так, будто попала в воду, а потом застряла среди бамбука как и весь мусор вокруг. Девушке кошка понравилась, но она не могла взять ее с собой

    По словам Блесси, кошка оказалась очень разговорчивой и явно была не против обнимашек. Но девушка не могла взять ее с собой, ведь у нее не было сумки или переноски, куда можно было посадить кошку. Блесси с отцом уехали домой, но девушка никак не могла выкинуть потеряшку из головы.

    Всю ночь Блесси не могла уснуть от мыслей о кошке, и утром решила вернуться за ней

    Блесси надеялась, что кошка никуда не уйдет, и так оно и вышло. Когда кошка увидела свою знакомую, то мяукнула и подошла к ней. Девушка заметила, что животное стало еще слабее чем вчера, поэтому усадила кошку в сумку и забрала ее к себе домой.

    Оказалось, что кошка была не серой, а белой с полосатыми пятнами. При этом дома у Блесси уже есть кошка похожего цвета, поэтому этих двоих все стали путать. Как рассказала Блесси изданию The Dodo, спустя месяц после своего спасения с улицы, кошка чувствует себя прекрасно.

    «Алон настолько любит бегать и прыгать по дому, что я подумала, что она кенгуру. Она очень общительная! Она постоянно мяукает не останавливаясь».

    Ранее «Скотч» показывал курьезные фото котов, чье поведение не поддается законам логики.

    Пользователи портала Reddit частенько публикуют смешные и чудные фотографии своих питомцев в специальном разделе под названием «Да что вообще не так с моей кошкой?». Самые забавные снимки мы собрали в этом материале.

     Читайте также: Забота ретривера о младенце растрогала соцсети (фото)
    Теги: кот животные
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