Девушка выложила фото в Tinder, но не обратила внимания на пугающее отражение в зеркале

Фото девушки делал обнаженный парень, чье тело было покрыто татуировками

Многие помнят, что, прежде чем выложить фото в соцсети, стоит тщательно его изучить, чтобы не опозориться на весь мир из-за лишних вещей, попавших в кадр. Но этого 28-летняя Бриттани не сделала, выложив в Тиндере свой снимок. На нем она позировала возле зеркала, сидя на комоде в черном корсете и синих джинсах, а на голове красовался ободок «Минни Маус». Однако внимание привлек совсем не он, пишет Daily Star.

Фото девушки делал обнаженный парень, чье тело было покрыто татуировками. Именно он и вызвал недоумение у пользователей Сети. Они задавались вопросами, был ли это бывший парень или настоящий, а также почему девушка не решила выложить другое фото — без сомнительных дополнений. Пользователь Reddit tommie500 поделился со всеми этим снимком, приписав, что с него на сегодня Тиндера точно хватит.

«Мы будем игнорировать тот факт, что перед ней стоит голый мужик?», «Почему он ее фотографирует? Почему он голый? Так много вопросов — так мало ответов», «Мне нравится, что ближе к центру он поместил себя, словно самое главное при съемке, а девушка осталась в углу», - коммент

Ранее «Скотч» показывал впечатляющие фото немецкой пенсионерки, которая набила первое тату в 50 и потом не смогла остановиться.

Все началось в 2015 году, когда Кирстен, проработавшая таксистом огромную часть жизни, решила сделать свою первую татуировку, чтобы «добавить немного цвета». С того момента одна маленькая наколка переросла в настоящую одержимость. Всего за пять лет тело женщины превратилось в холст, расписанный тату.