  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Курьез

    Девушка выложила фото в Tinder, но не обратила внимания на пугающее отражение в зеркале

    • Розсилка
    Девушка выложила фото в Tinder, но не обратила внимания на пугающее отражение в зеркале

    Фото девушки делал обнаженный парень, чье тело было покрыто татуировками

    Многие помнят, что, прежде чем выложить фото в соцсети, стоит тщательно его изучить, чтобы не опозориться на весь мир из-за лишних вещей, попавших в кадр. Но этого 28-летняя Бриттани не сделала, выложив в Тиндере свой снимок. На нем она позировала возле зеркала, сидя на комоде в черном корсете и синих джинсах, а на голове красовался ободок «Минни Маус». Однако внимание привлек совсем не он, пишет Daily Star.

    Фото девушки делал обнаженный парень, чье тело было покрыто татуировками. Именно он и вызвал недоумение у пользователей Сети. Они задавались вопросами, был ли это бывший парень или настоящий, а также почему девушка не решила выложить другое фото — без сомнительных дополнений. Пользователь Reddit tommie500 поделился со всеми этим снимком, приписав, что с него на сегодня Тиндера точно хватит.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Девушка выложила фото в Tinder, но не обратила внимания на пугающее отражение в зеркале
    Девушка выложила фото в Tinder, но не обратила внимания на пугающее отражение в зеркале

    «Мы будем игнорировать тот факт, что перед ней стоит голый мужик?», «Почему он ее фотографирует? Почему он голый? Так много вопросов — так мало ответов», «Мне нравится, что ближе к центру он поместил себя, словно самое главное при съемке, а девушка осталась в углу», - коммент

    Ранее «Скотч» показывал впечатляющие фото немецкой пенсионерки, которая набила первое тату в 50 и потом не смогла остановиться.

    Все началось в 2015 году, когда Кирстен, проработавшая таксистом огромную часть жизни, решила сделать свою первую татуировку, чтобы «добавить немного цвета». С того момента одна маленькая наколка переросла в настоящую одержимость. Всего за пять лет тело женщины превратилось в холст, расписанный тату.

     Читайте также: Девушку травили в школе за необычную внешность. Теперь она зарабатывает почти миллион в месяц
    Теги: социальная сеть курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies